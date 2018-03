Trom van kippengaas

Herbert Blankesteijn

Grafeen is een soort kippegaas van koolstofatomen. Dit wonderlijke materiaal is hier eerder besproken als grondstof voor elektronische schakelingen. Nu hebben natuurkundigen in de VS grafeen gebruikt om ballonnen van te maken – misschien de kleinste, maar zeker de dunste ooit. Het nanogaas bleek beter gasdicht dan glas.

Het experiment, dat plaatsvond aan Cornell University in Ithaca, New York, ging uit van rechthoekige holtes in een stuk glas. De gaten in het glas waren maximaal tien bij tien micrometer (0,01 millimeter) groot en drie micrometer diep. Deze holtes werden toegedekt met een lapje grafeen. Het koolstofgaas bleef vanzelf stevig vastzitten door de moleculaire Van der Waalskrachten – in de microscopische wereld gedragen de dingen zich nu eenmaal wat anders dan op menselijke schaal.

Zo ontstond een soort microscopische trommel. Het membraan werd ‘opgeblazen’ door de druk van buiten op te voeren (dan werd het de glazen holte ingedrukt) of door het membraan onder druk aan te brengen en de uitwendige druk daarna weg te nemen (dan kwam het bol te staan).

Om een voorbeeld te geven: bij een overdruk van buiten van één atmosfeer werd het grafeenvlies in het midden bijna 0,2 micrometer naar binnen gedrukt. Een vrij lichte kromming dus.

Het ballonnetje werd op de proef gesteld bij verschillende waarden van de druk, met verschillende soorten gas en bij verschillende diktes. Zo werd gebruik gemaakt van lucht, argon en helium. Het drukverschil tussen binnen en buiten was maximaal zeven maal de atmosferische druk, ongeveer de druk van een goed opgepompte racefietsband.

In alle gevallen liep de ruimte in het glas leeg (of vol) en dat gebeurde in ongeveer een dag tijd. Het meest opvallende was dat de benodigde tijd niet afhing van de dikte van het grafeenmembraan. Of dat nu één atoom dik was of zeventig, maakte niet uit.

Dat bracht de onderzoekers aan Cornell tot de slotsom dat de lekkage niet plaatsvond door het grafeen, maar door het glas. De snelheid waarmee het gas verdween, in de buurt van een miljoen atomen per seconde, kwam inderdaad overeen met de bekende diffusiesnelheid van bijvoorbeeld helium door glas. Het is verbazingwekkend dat het dunst denkbare laagje stof, en dan nog met zo’n schijnbaar open structuur, zo volledig ondoordringbaar kan zijn - zelfs voor helium, dat zich door bijna niets laat tegenhouden.

De trommelachtige eigenschappen kwamen weer aan de orde toen een laserstraal werd gebruikt om het membraan in trilling te brengen. Dit leverde vibraties op in de orde van 100 MHz, honderd miljoen keer per seconde (de hoogst hoorbare toon is 20.000 Hz). De precieze frequentie hing sterk af van de dikte van het grafeen en van de gasdruk. Om die reden lijken zulke constructies toepasbaar als microscopische weegschaaltjes of drukopnemers.

