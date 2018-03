Topman Zentiva vindt bod te laag

Amsterdam, 4 sept. De topman van de Tjechische farmaceut Zentiva, Jiri Michal, vindt dat zijn aandeelhouders het overnamebod van de Franse branchegenoot Sanofi-Aventis niet moeten accepteren. Michal bestempelde het bod gisteren op een bijzondere aandeelhoudersvergadering in Amsterdam als te laag. Sanofi-Aventis, dat al een belang van 25 procent in Zentiva heeft, bood in juni 1050 Tjechische kroon per aandeel Zentiva. Daarmee zou de overname van de aandelen die het nog niet bezit 30 miljard kroon (1,2 miljard euro) kosten. Zentiva, een van de grootste farmaceuten in Centraal- en Oost-Europa, is gespecialiseerd in de productie van generieke medicijnen. Dat zijn goedkope versies van geneesmiddelen waarvan de patenten zijn verlopen.