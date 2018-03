Topbeloningen zwaarder belast

Eindelijk is de kogel door de kerk. Na jarenlange heftige debatten in de maatschappij en in het parlement komt er wetgeving tegen topinkomens. „Er is veel gegrom”, stelde Paul Tang vast, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Gegrom van topbankiers, van het bedrijfsleven, van de linkse oppositie, van fiscalisten. „Maar de symbolische waarde van deze maatregelen is zeker zo belangrijk als het praktische effect ervan”, zei Tang. „Dit voorstel zet wel degelijk een norm.”

Met een royale meerderheid stemde de Tweede Kamer gisteravond in met het wetsvoorstel ‘Belastingheffing excessieve beloningsbestanddelen’. Minister Wouter Bos (Financiën, PvdA) kon rekenen op steun van de linkse oppositie SP en GroenLinks. VVD, PVV en D66 bleven kritisch.

Bos, tevens PvdA-leider, was er veel aan gelegen om deze verkiezingsbelofte in te lossen. Het D66-Kamerlid Fatma Koser Kaya herinnerde fijntjes aan het televisiedebat tijdens de verkiezingscampagne, waarbij de PvdA-leider het zijn CDA-tegenvoeter Jan Peter Balkenende, de huidige premier, knap lastig maakte. „Noemt u mij eens drie maatregelen op die u tegen de hoogste inkomens heeft genomen. OK, noemt u er dan twee. Eentje moet toch ook lukken?” „Wouter Bos zou dat varkentje wel eens wassen”, zei Koser Kaya. „Maar de markt kan veel beter zichzelf reguleren”, hield ze de minister van Financiën voor. Bleek niet uit het verslag van de commissie-Frijns, die de code Tabaksblat controleert, dat 80 tot 90 procent van de bestuurders zich aan de code houdt?

„Dat is nu precies het probleem”, wierp minister Bos tegen. Werkte de zelfregulering maar goed. „Maar je moet constateren dat zelfregulering juist wat betreft vertrekvergoedingen niet werkt”, zei Bos. In het jongste verslag noemde de commissie-Frijns de toepassing van de code Tabaksblat met betrekking tot de bezoldiging van bestuurders met 70 procent juist „teleurstellend”.

De „exhibitionistische zelfverrijking” – waarmee premier Wim Kok in 1997 de aanval opende op de torenhoge beloningen – ging onverminderd door. De miljoenenbedragen die topman Jan Bennink van Numico en bankier Rijkman Groenink van ABN Anro incasseerden bij de overname van hun bedrijf leidden tot felle maatschappelijke debatten.

Het is „geen lichte afweging” geweest, zei Bos. Maar er zijn grenzen en dan moet de staat ingrijpen. „Het gaat niet om niets.” Zelfs Morris Tabaksblat, oud-topman van Unilever en ontwerper van de code, wees er bij de toekenning van een eredoctoraat eerder deze week op, dat het kapitalisme onder andere door dergelijke ontsporingen in een crisis verkeert. Wanneer de ongelijkheid in inkomens door een groot deel van de bevolking als onrechtvaardig wordt gezien, kan dit volgens Tabaksblat een „zeer destabiliserend” effect hebben. Bos is het met Tabaksblat eens. „De excessen met topbeloningen ondermijnen het vertrouwen in het bedrijfsleven en in de legitimiteit van ons economische systeem.”

Daarom wil het kabinet drie „normerende” maatregelen nemen: gouden handdrukken worden belast. Werkgevers moeten 30 procent belasting betalen als ze werknemers die meer dan 500.000 euro per jaar verdienen een vertrekpremie geven die hoger is dan één jaarsalaris. Ook moeten werkgevers rekenen op een aanslag van 15 procent als ze managers bij een overstap naar een andere baan aan een hoger pensioen helpen. En private-equityfondsen betalen over hun provisies straks geen vermogensrendementsheffing meer van 1,2 procent, maar gewoon het toptarief: 52 procent.

Van de VVD en de PVV mag het wetsvoorstel meteen de prullenbak in. Links wilde méér. „Een fopspeen”, zei Kamerlid Ewout Irrgang (SP). Een verbod van bonussen is effectiever. Een „hele kleine bijdrage” in de strijd tegen topinkomens, vond Kees Vendrik (GroenLinks), die „de politieke prijs” van het wetsvoorstel heel hoog noemde. In ruil voor de drie maatregelen is de subsidie op overmatige pensioenopbouw voor inkomens boven 185.000 euro immers geschrapt en de ‘villabelasting’ voor eigenaren van een woning van meer dan 1 miljoen is verzacht. Voorstellen waar de PvdA veel, en het CDA weinig in zag. De opbrengst van het nieuwe wetsvoorstel is hetzelfde: 60 miljoen euro.