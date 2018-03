OKLAHOMA CITY, 4 sept. De basketbalclub in Oklahoma City, nieuw in de NBA, krijgt de naam Thunder. Dat heeft de NBA vandaag bekendgemaakt. De club komt in de plek van de Seattle Supersonics. Die formatie verloor zijn plek in de Noord-Amerikaanse profcompetitie nadat er in Seattle geen nieuw onderkomen voor de basketbalclub gebouwd kon worden. Daarop werd de vereniging feitelijk verhuisd naar Oklahoma.