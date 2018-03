Televisie Voorkeur

actualiteiten

EénVandaag. Reportage volgt twee ambtenaren die spijbelende jongeren opsporen. Het ministerie van Onderwijs voert vanaf vandaag een week actie tegen schooluitval onder de naam Doorzettuh. Sinds dit jaar zijn jongeren tot hun 18de leerplichtig, tenzij zij een vwo, havo of mbo-2 diploma hebben. Dat moet natuurlijk wel worden gecontroleerd. Ned.1, 18.20-18.45u.

Netwerk. Eerder aangekondigd, maar toen door actualiteiten uitgesteld verslag over een Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat de evangelische kiezer schuift. Niet langer zijn alleen onderwerpen als abortus en het homohuwelijk bepalend voor de stemkeuze. Dit zou een grote invloed kunnen hebben op de verkiezingsuitslag. Ned.2, 20.25-20.50u.

Nova/Den Haag Vandaag. Verslag van de Republikeinse Conventie en een reportage over de nieuw opgerichte Leonardoklas voor hoogbegaafden in het middelbaar onderwijs. Ned.2, 22.15-22.40u.

praatprogramma

De wereld draait door. Felix Rottenberg licht zijn fascinatie voor de verkiezingen in de Verenigde Staten toe, schrijver Frans Pointl vertelt over zijn bundel kattenverhalen Poelie de verschrikkelijke, Henk van Os zit op de ‘stoel van Steinz’ en Hans Teeuwen vertelt over zijn theaterprogramma Hans Teeuwen zingt. Hugo Borst is tafelheer. Ned.3, 19.30-20.20u.

documentaire

3Doc.: Alles voor de bal. Documentaire over het voetballeven van drie jonge professionals. Royston Drenthe, Jordi Hoogstrate en Pascal Heije geven verrassend openhartig en eerlijk een inkijk in hun wereld. Niet alleen de voetballers komen aan het woord maar ook hun ouders, zaakwaarnemers en de coach van Jong Oranje, Foppe de Haan. Ned.3, 20.30-21.10u.

De onzichtbare film: Het boek. Eerste van een vierdelige serie over zogenaamde onzichtbare films, honderd filmideeën en scenario’s die nooit werden verfilmd, verzameld door Christian Janicot ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de film in 1995. Ned.2, 22.50-23.55u.

informatief

Landroof. Nieuwe vierdelige reeks van een serie over het milieu. Op de website www.landroof.nl kan worden aangegeven welk stuk land, om wat voor reden dan ook, verziekt is of verziekt wordt. Victoria Koblenko en Puck Kniesmeijer nemen poolshoogte en kijken hoe het zo ver heeft kunnen komen. Afl.2 : De rol van de projectontwikkelaars. . Ned.2, 19.55-20.25u.

Ik vertrek. Reportageserie over Nederlandse gezinnen die zich in het buitenland vestigen. Afl.1. Rijschoolhouder Jules (43) en beveiligingsmedewerkster Rintai Grünewald (44) vertrekken met zonen uit Arnhem naar het Spaanse dorpje El Campello waar zij een kroeg hebben gekocht. Dan zegt de eigenares van de kroeg dat zij van de verkoop afziet, terwijl Jules en Rintai hun banen al hebben opgezegd en het huis in Nederland hebben verhuurd. Op hoop van zegen stapt de familie toch in het vliegtuig naar Spanje. Ned.1, 20.30-21.30u.

Reynebeau & Rotten. In het tweede deel van de vijfdelige humoristische roadmovie gaan historicus en publicist Marc Reynebeau en punkzanger Johnny Rotten in Groot-Brittannië op zoek naar de grootsheid van de Britse wetenschap. Canvas, 21.10-21.55u.

Andere tijden: Victory Boogie Woogie. Een terugblik op de omstreden aankoop in 1998 van Piet Mondriaans Victory Boogie Woogie, een ‘cadeautje’ voor het Nederlandse volk. Met de enige, nooit eerder vertoonde filmbeelden van Piet Mondriaan en met alle hoofdrolspelers. Voormalig Minister Zalm erkent in de uitzending dat hij het parlement had moeten inlichten. Presentatie: Hans Goedkoop. Ned.2, 21.25-22.00u.

Dr. Alice Roberts: Don’t die young. Laatste deel van een reportageserie over de werking van het menselijk lichaam gaat onder meer over de nieuwste technologische ontwikkelingen op het gebied van opsporing van ziektes en de vorderingen bij ziektepreventie. Ook het belang van lichaamsbeweging op oudere leeftijd komt aan bod. BBC 2, 21.30-22.00u.

Keuringsdienst van Waarde. Consumentenprogramma over eten, met simpele vragen en soms hilarische antwoorden. Afl.: Kies bewust. Het logo Ik kies bewust, met het ondergaande zonnetje, staat, met goedkeuring van de regering nu zowat op elk product, zelf op taarten, mayonaise, frisdrank en worst. Ned.3, 22.00-22.30u.

drama

Spoorloos verdwenen. Een gespecialiseerd rechercheteam probeert een vermissingzaak op te lossen. Afl. De verdwenen pastoor. Mag een pastoor het biechtgeheim schenden als hij met een misdaad wordt geconfronteerd? Ned.1, 21.30-22.25u.

muziek

Live from Abbey Road. Twaalfdelige reeks live-opnames van diverse artiesten en bands in de Abbey Road Studios in Londen. In elke aflevering komen drie artiesten of bands aan bod, die nummers spelen en tussendoor praten over muziek en creativiteit, zonder presentator of publiek. Deze keer o.a. Paul Simon en Primal Scream. Ook archiefopnamen van de studio die in 1931 door EMI werd gebouwd en die in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw beroemd werden door legendarische opnames van grote namen als The Beatles, Cliff Richard, Al Stewart en Pink Floyd, maar ook hedendaagse artiesten als Oasis en Nick Cave namen er werk op. Canvas, 23.20-0.10u.