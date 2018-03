Tamelijk lege rode loper in Venetië

Een filmfestival als dat van Venetië heeft geen thema. Het is geen Gay Cinema Festival, geen Amnesty of CineKid met hun special interests. De organisatie van Venetië zoekt over de hele wereld naar de beste films en probeert die eind augustus, begin september op het Lido te vertonen. Men zoekt variatie naar herkomst, naar genre, naar films die hetzij artistiek, hetzij qua glamour interessant zijn. Verder is het aan journalisten om in die tientallen films thema’s van hun gading te zoeken.

Wat de glamour betreft is dit een armoedig jaar, gaf directeur Marco Müller toe tijdens zijn traditionele persbijeenkomst halverwege het festival. Hij weet het aan de dure dollar en de economische crisis dat er na Brad Pitt en George Clooney op de openingsavond dit jaar nauwelijks meer echte sterren over de rode loper zijn gegaan. Misschien is daarom ook de kaartverkoop met 12 procent gedaald ten opzichte van 2007 – toen niet alleen Clooney en Pitt hier waren, maar ook Cate Blanchett, Keira Knightley, Bill Murray, Ewan McGregor en Colin Farrell. Müller maakte dinsdag zijn knieval en gelukkig voor hem kwam de dag erop, gisteren dus, Anne Hathaway op het Lido aan.

Hathaway speelt de hoofdrol in Rachel Getting Married van regisseur Jonathan Demme, als de labiele Kym die de bruiloft van haar zuster Rachel tot een goed eind probeert te brengen. Demme is een veteraan en een omnivoor die geëngageerde documentaires als The Agronomist, een van de beste thrillers ooit, The Silence of the Lambs, en een merkwaardige remake van The Manchurian Candidate op zijn naam heeft staan. Rachel Getting Married past absoluut niet in dat rijtje.

Dit is een portret van een door problemen geteisterd gezin, gedraaid als een home movie – ,,maar dan wel heel mooi om te zien’’, zei Demme op de persconferentie. Hij zei dat hij sterk beïnvloed was door zijn ervaringen als documentairemaker. De set was zo belicht dat de cameraman 360° in de rondte kon filmen. ,,Als ik ‘actie’ riep, begonnen de acteurs te leven en mijn cameraman zocht gewoon de dingen uit die zijn aandacht trokken.’’

Hathaway is perfect gecast als de met schuldgevoelens en verslaving worstelende Kym. De actrice onderstreepte op de persconferentie dat zij haar personage als een vrouw met goede eigenschappen zag. Misverstanden daaromtrent kunnen makkelijk ontstaan, want Kym is meestal egocentrisch, onmogelijk, onbetrouwbaar en irritant. Maar Hathaway en Demme tonen haar ook als een vrouw die worstelt om een volwaardige plek in een gezin terug te krijgen die ze in het verleden heeft verspeeld – zo ziet zij het zelf tenminste.

Met zijn thematiek van het disfunctionele gezin past Rachel Getting Married in een hele reeks films in Venetië die daarover gaan. Want hoewel de organisatie ze daar dus niet op heeft uitgezocht, de vertoonde films vallen griezelig precies in twee thematische categorieën uiteen: botsingen tussen culturen en botsingen tussen familieleden. En er zijn zelfs films die beide thema’s combineren, zoals Nowhere Man van de Vlaamse Patrice Toye, waarin een man zijn eigen dood ensceneert om zijn vrouw te kunnen ontvluchten. Hij trekt naar een Caribisch eiland waar hij absoluut niet wordt geaccepteerd. En daarom trekt hij maar weer terug naar zijn vroegere vrouw die in de vijf tussenliggende jaren een andere man heeft gevonden. Ze is niet blij met wat haar man heeft gedaan, maar verzoent zich op een bijna surreële manier met hem. Het is een wonderlijke film van een getalenteerde filmmaakster. Op het gerenommeerde Amerikaanse Sundance Institute won het scenario een prijs.

In de parade van disfunctionele families komen een paar Italianen langs (Il papà di Giovanna en Un giorno perfetto – veel dramatische muziek), een Mexicaan (Guillermo Arriaga met The Burning Plain – die trouwens ook grote clash of cultures in zijn film heeft gestopt) en de Amerikaanse gelukzoekers van Vegas: Based on a True Story. Dit is de categorie waarin de jury weleens zou kunnen uitkomen als ze acteurs en actrices willen bekronen: de versmade vrouw die Dominique Blanc met bodemloze wanhoop speelt in L’autre, of Silvio Orlando in Il papà di Giovanna als de vader die zijn onaangepaste dochter alle ellende van de grotemensenwereld probeert te besparen en haar daarbij pas echt in de problemen brengt. Geen goeie film, maar wel een rol waarin een acteur kan excelleren.

En natuurlijk Hathaway. Het is wel de vraag of de jury onder leiding van de Duitser Wim Wenders de prijzen onder de verschillende films zal verdelen. Want dan kon Hathaway weleens concurrentie krijgen van haar regisseur Jonathan Demme. Zijn film is zo trefzeker gemaakt en tegelijkertijd slaat een ervaren regisseur hiermee nog eens een voor hem heel nieuw pad in. Dat is prijzenswaardig.