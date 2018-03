Suffe docu’s over kunst

dvd

Edgar Degas, the unquiet spirit

Regie: Ann Turner

Documentaires over kunst zijn een bedreigde soort. Daarom is het dit jaar voor het eerst in Nederland georganiseerde Doku.Arts Festival zo’n fantastisch initiatief. De kunstdocumentaires die door het Duitse ArtHaus Musik worden uitgebracht, waren een mooie kans geweest om het genre op dvd te lanceren. Onbegrijpelijk dus dat daarvoor een half dozijn suffe BBC-uitzendingen uit 1980 zijn gebruikt. De monotone voice-over vertelt met gebruikelijke eerbied over de vorming van de Franse impressionist Edgar Degas en laat ongeïnspireerd de dia’s van zijn leven en werk langs schuiven. Waarom botste Degas met het impressionisme? En had de schilder door zijn fascinatie voor beweging de overstap naar fotografie en later film kunnen maken? Maar helaas, dat vraagt kritische beschouwing en dat is blijkbaar gevaarlijk terrein.