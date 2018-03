Stilletjes sluit het web de poorten

Muziekliefhebbers kunnen binnenkort voor 6,60 euro per maand onbeperkt hun iPod met liedjes vullen. Tenminste, als ze in de Verenigde Staten wonen, want het voordelige all-in-abonnement op iTunes, de muziekwinkel van Apple, is alleen verkrijgbaar in Amerika.

De succesvolle BBC iPlayer, de Britse variant op Uitzendinggemist.nl, is slechts gedeeltelijk te gebruiken door mensen buiten het Verenigd Koninkrijk. Als je niet in Groot-Brittannië woont, kun je alleen de radioprogramma’s van de BBC beluisteren via de iPlayer. De televisieprogramma’s zijn voor hen niet toegankelijk. Ook Amerikaanse series die op de sites van productiemaatschappijen en tv-kanalen worden uitgezonden zijn meestal buiten de Verenigde Staten niet te zien. De filtertechnologie van YouTube, ContentID geheten, stelt rechthebbenden eveneens in staat om kijkers uit bepaalde landen te weren.

Het wereldwijde web kent steeds meer beperkingen. „Juridisch gezien is internet geen eenheid. Je ziet dat er steeds meer gelokaliseerd wordt”, zegt Madeleine de Cock Buning, hoogleraar auteurs- en mediarecht aan de Universiteit Utrecht.

Het recht krijgt steeds meer grip op internet, zegt De Cock Buning. Door lokalisatiesoftware is het erg gemakkelijk om te bepalen wie iets wel en wie iets niet mag. „Zo kunnen bedrijven het internet technisch en juridisch afbakenen. Dat is zonde, want dat doet afbreuk aan het internationale karakter van internet.”

De Cock Buning, die ook werkt als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek, legt uit dat licenties zich vaak beperken tot een land of een regio. „Als je een televisieprogramma wereldwijd wilt uitzenden of een liedje overal wilt verkopen, moet je dat expliciet in de licentie laten opnemen.”

Eenvoudig is dat volgens De Cock Buning niet. „Want je moet met alle rechthebbenden contracten afsluiten. Als er één partij niet meewerkt dan lukt het niet.”

De BBC legt op zijn website uit dat de omroep niet in staat is van alle uitgezonden programma’s de rechten voor internetuitzending te verwerven. Met name sportprogramma’s, films en buitenlandse producties leveren problemen op. Die zijn ook in Groot-Brittannië niet te zien op iPlayer.

De Cock Buning verwacht niet dat het auteursrecht spoedig geharmoniseerd zal worden. „Auteursrecht is daarvoor te cultureel bepaald”, meent de hoogleraar. Zij vindt wel dat de rechthebbenden zelf kunnen bijdragen aan een oplossing. „Makers kunnen zeggen dat hun werk internationaal gebruikt en verkocht mag worden”, zegt ze.

De hoogleraar omschrijft het vaak territoriaal en collectief gehandhaafde auteursrecht als een systeem van de oude wereld waarin internet nog niet bestond. Een nieuw systeem dat inspeelt op de hedendaagse praktijk is volgens haar Creative Commons: auteursrechthebbenden bepalen hierbij zelf hoe hun werk gebruikt mag worden.

Dit alternatieve auteursrechtensysteem was tot voor kort het domein van een intellectuele internetvoorhoede. Ook traditionele rechtenorganisaties tonen inmiddels belangstelling. Buma Stemra heeft vorige maand besloten een proef met Creative Commons te verlengen. Onlangs besloot een rechter dat Buma Stemra alleen voor Nederland licenties voor muziek mocht afgeven.

Behalve het auteursrecht zorgt ook het consumentenrecht voor beperkingen op het web. Zo kun je bij de Duitse webwinkel van Amazon als Nederlander bijvoorbeeld geen elektronica bestellen.

„De verkoper moet zich houden aan het consumentenrecht in het land van de klant”, zegt Léon Mölenberg, senior beleidsmedewerker bij Thuiswinkel, de brancheorganisatie voor webwinkels en docent consumentenrecht aan de Universiteit Maastricht.

„Een webwinkel in Duitsland kan wel vastleggen dat het Duitse recht geldt bij conflicten, maar als het Nederlandse consumentenrecht meer bescherming biedt kan de klant zich daarop beroepen.”

Voor een Duitse webwinkel kan het erg onaantrekkelijk zijn om zaken te doen in het buitenland, zegt Mölenberg. „De Duitse wet voor koop op afstand bepaalt dat de winkelier de verzendkosten voor het retourneren moet betalen als de klant ontevreden is over zijn aankoop. De kosten voor een detaillist kunnen oplopen, als er veel klanten in Griekenland wonen.”

Er is binnen de Europese Unie veel discussie over het spanningsveld tussen de vrije markt, waartoe iedereen toegang moet hebben, en de vrijheid van de ondernemer die beslist met wie er handel wordt gedreven.

„Buitenlandse klanten mogen niet worden gediscrimineerd, maar aan de andere kant mag een ondernemer zelf weten met wie hij een contract aangaat”, zegt Léon Mölenberg. „Welke kant de discussie uitgaat, is nog niet duidelijk.”

Ook het merendeel van de webwinkels in de Verenigde Staten verkoopt geen goederen aan particulieren in Europese landen. De winkeleigenaren zijn bang voor het in hun ogen strenge Europese consumentenrecht. Maar er bestaan ook afspraken met distributeurs die aan Europese winkelketens leveren.

Nederlandse consumenten die toch graag via het web in de Verenigde Staten willen winkelen kunnen de hulp inroepen van Ellen den Otter. Zij zag een gat in de markt. Deze in Pennsylvania woonachtige Nederlandse is eigenaar van ‘From US 2 EU’, een eenmanszaak die als postadres en verzendservice voor webshoppers fungeert.

Voor meer informatie:www.creativecommons.nlwww.fromus2eu.nl