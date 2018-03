Staking bij ambulance na bedreiging

Ambulancemedewerkers in Amsterdam hebben gisteravond enkele uren het werk neergelegd na een geweldsincident. De voorgenomen werkonderbreking vanavond gaat niet door.

Hulpverleners van VZA (Verenigd Ziekenvervoer Amsterdam) werden gisteravond rond een uur of zes bedreigd door omstanders, toen zij een slachtoffer van een steekpartij in Amsterdam-West wilden verzorgen. Burgemeester Cohen en het Openbaar Ministerie hebben daarop vanmorgen overlegd met VZA. Na afloop liet het ambulancepersoneel weten af te zien van een staking.

„De reactie van de overheid is zodanig geweest, dat we het gevoel hebben verder te kunnen”, zei woordvoerder P. Duijf van VZA vanmiddag. „Er is zeer snel gereageerd door alle partijen.”

Bij het incident in Amsterdam-West raakte een 15-jarige jongen zwaargewond, toen hij tijdens een ruzie werd neergestoken door een buurtgenoot. Enkele zeer geëmotioneerde mensen, onder wie familieleden van het slachtoffer, bedreigden de hulpverleners met de dood. Zij zeiden het ambulancepersoneel wat aan te zullen doen, als de gewonde het niet zou overleven. Volgens de politie wilden de omstanders van het slachtoffer de naam van de dader weten.

De situatie was zo bedreigend dat de ambulance het slachtoffer meteen meenam, terwijl normaal gesproken ter plaatse eerste hulp wordt geboden. De twee aanwezige agenten vroegen om versterking om de omstanders in bedwang te houden. Later hield de politie een van hen, een 18-jarige man, aan wegens vernieling. De politie weet wie de vermeende dader van de steekpartij is, maar had hem vanmorgen nog niet aangehouden.

Na dit geweld legden zestien VZA-medewerkers, de helft van de avondploeg, het werk neer. Zij dreigden dat vanavond weer te doen als de overheid niet goed zou reageren. Duijf: „Medewerkers voelen zich erg kwetsbaar en wilden weten of ze zomaar weer naar buiten zouden moeten.”

Het OM gaat nu inventariseren wat in het recente verleden is gebeurd met de bedreigers van ambulancemedewerkers. Verder wordt onderzocht of ambulancepersoneel anoniem aangifte kan doen van geweld.