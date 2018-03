Snoopy-tekenaar Melendez dood

SANTA MONICA, 4 Sept. Animatiefilmmaker Bill Melendez, die de stripfiguren Snoopy, Charlie Brown en andere karakters uit Peanuts op de been hield, is op 91-jarige leeftijd overleden. Melendez mocht als enige het tekenen van de figuurtjes overnemen van schepper Charles Schulz. Hij begon in 1938 bij Walt Disney en werkte mee aan Mickey Mousecartoons en beroemd geworden tekensfilms als Pinocchio en Fantasia. Bij Warner Bros werkte hij onder meer aan Bugs Bunny. Hij tekende voor tv-specials over de stripkat Garfield en Babar de olifant. Hij kreeg de Academy Award in 1971 voor zijn bijdrage aan de special A Boy Named Charlie Brown.