Sluipende kredietcrisis raakt Nederlandse banken

Waarschuwende woorden van De Nederlandsche Bank (DNB). In het gisteren gepresenteerde Overzicht Financiële Stabiliteit, toont de toezichthouder op de financiële markten zich weinig optimistisch over de toestand van de Nederlandse financiële ondernemingen. De verliezen en afschrijvingen bedragen inmiddels meer dan 15 miljard euro voor de vier grote Nederlandse banken (ING, Fortis, Rabobank en ABN Amro). De solvabiliteit van het Nederlandse bankwezen daalde naar 11,4 procent.

Anders dan veel Amerikaanse banken, lieten de Nederlandse banken het merendeel van de stroppen via de balans lopen, en niet via de resultatenrekening. Dat mag, conform de internationale boekhoudregels, omdat de Amerikaanse banken primair verstrekker zijn van de leningen, terwijl Nederlandse banken de gestructureerde hypotheekobligaties ‘slechts’ aanhouden als beleggingen, en dus minder risico lopen.

De Nederlandse markt voor het zogenoemde securitiseren (het zelf verpakken, opknippen en doorlenen van obligaties en andere leningen), is in de eerste helft van 2008 bijna volledig tot stilstand gekomen. Dat komt vooral door de slechte verhandelbaarheid van dergelijk schuldpapier. Banken en financiële instellingen richtten de afgelopen jaren vaak zogenoemde special purpose vehicles (spv’s) op, beleggingspotjes die buiten de eigen balans gehouden konden worden dankzij het securitisatieproces. Door de slechte marktcondities én strengere regelgeving zijn dergelijke buiten de balans geplaatste entiteiten minder populair.

Eind 2007 securitiseerden banken nog ruim 60 miljard euro, en overige financiële instellingen (pensioenfondsen, verzekeraars en spv’s) nog eens voor bijna 55 miljard. Dat kwam omdat veel banken hun leningen niet meer verhandelden, maar intern securitiseerden, en ze vervolgens inzetten als onderpand voor de kredietfaciliteiten die ze van de centrale banken kregen. Dat kon altijd al, maar door de kredietcrisis maakten banken veel meer gebruik van deze mogelijkheid. Dat werkte stabiliserend. In het eerste kwartaal 2008 schrompelde de securitisering ineen tot minder dan 5 miljard.

In plaats het verpakken en doorverkopen van leningen, zijn de Nederlandse financiële instellingen redelijk massaal teruggevallen op de spaarmarkt. Het totale bedrag aan termijndeposito’s is in een jaar tijd meer dan verdubbeld, de concurrentie op de spaarmarkt is mede dankzij een aantal buitenlandse toetreders fors gegroeid. Een deel van die buitenlandse toetreders is hard geraakt door de kredietcrisis, kan niet meer securitiseren en is dus op zoek naar nieuwe markten om geld aan te trekken.

Normaal gesproken zou een grotere afhankelijkheid bij banken van spaarders tot grotere stabiliteit leiden. Particulier spaargeld is traditioneel een stabiele financieringsbron, waarmee banken ongevoeliger worden voor conjuncturele schommelingen. Maar juist door de toegenomen concurrentie en de groei van simpele en transparante spaarproducten, is het aantal overstappers in de spaarmarkt enorm gegroeid.

De impact van de kredietcrisis op Nederland houdt aan, constateert DNB. Reeds aangekondigde strengere regels moeten daarom snel worden ingevoerd.