Servië en de Kaukasus

Nu de oorlog in de Kaukasus in militaire zin is verstomd, dient de politieke fase ervan zich aan.

Het eerste echte succes in die politieke machtsstrijd is geboekt door Rusland. In Oekraïne is de westers georiënteerde regering gesneuveld. De partij van president Joesjtsjenko heeft de coalitie met het ‘blok’ van premier Timosjenko opgezegd. Formeel uit woede over een door het parlement aangenomen grondwetswijziging, die de president zijn prerogatieven op het terrein van buitenlands en veiligheidsbeleid afneemt. Feitelijk draait het om een meningsverschil over de interventie in Georgië. Timosjenko heeft die tot nu toe niet veroordeeld en is zodoende overgestapt naar oppositieleider Janoekovitsj, die ze tijdens de ‘oranje revolutie’ van 2004 fel bestreed als een handlanger van Moskou. Mocht het komen tot tussentijdse verkiezingen, dan zal Rusland langs parlementaire weg zijn invloed in Oekraïne herstellen. De meeste opiniepeilingen wijzen op een nederlaag voor Joesjtsjenko.

Europa heeft gisteren een belangrijke politieke tegenzet gedaan. Als het aan voorzitter Barroso van de Europese Commissie ligt, kan Servië in 2009 al kandidaat-lid worden.

Barroso liep daarmee vooruit op een oordeel van hoofdaanklager Brammertz van het Joegoslavië-tribunaal, dat nog altijd wacht op generaal Mladic. Brammertz is volgende week in Belgrado. Pas dan kan hij vaststellen of Servië „volledig meewerkt”, een eis voor het kandidaat-lidmaatschap. Barroso ging er ook aan voorbij dat de Commissie niets te zeggen heeft over toetreding van Servië. Daarover gaan de lidstaten. Maar gelet op het feit dat hij maandag alle regeringsleiders in Brussel heeft gesproken tijdens een spoedtop over Rusland, ligt het voor de hand dat er overleg is geweest over deze handreiking.

De harde eis van Nederland, dat Belgrado pas in de vestibule van de EU kan worden toegelaten als ook Mladic is uitgeleverd, is gisteren hoe dan ook een stuk zachter geworden. De betrekkingen tussen de EU en Servië zijn nu een afgeleide van de geopolitieke strijd met Rusland aan het worden. De „morele oriëntatie” van de Nederlandse regering speelt daardoor bijna onvermijdelijk een minder belangrijke rol dan voorheen. Dit kan ook voor de EU consequenties hebben. Mocht Servië inderdaad worden toegelaten tot de wachtkamer, dan verandert daarmee ook het toekomstperspectief van Europa. De kans dat de EU toch nog een politieke unie wordt, neemt in dat geval wel verder af. Maar de toekomst van de EU als economische gemeenschap wordt dan juist rooskleuriger. Wat ook kansen biedt voor speciale banden met Georgië, Turkije en Oekraïne.

Rusland is bang dat de Zwarte Zee een binnenzee van de NAVO wordt en heeft mede daarom preventief toegeslagen in Georgië. De Europese Commissie heeft nu bij monde van Barroso laten blijken dat de Zwarte Zee misschien wel een binnenzee van de EU zou kunnen worden. Gelet op de referenda in vroeger jaren zal het electoraat in de westelijke lidstaten die richting niet billijken. Maar de regeringen doen er goed aan er toch een voorzichtige gedachte aan te wijden.