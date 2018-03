Serieus overleg in Cyprus

De leiders van Grieks- en Turks-Cyprus zijn gisteren voor het eerst bijeengekomen om serieus te onderhandelen over hereniging van het eiland. „De tijd is gekomen om een einde te maken aan het Cyprus-probleem dat al zo lang voortduurt en om het volk van Cyprus de betere toekomst te geven die het verdient”, aldus Dimitris Christófias, de Grieks-Cyprische president. Volgens de Turks-Cyprische leider, Mehmet Ali Talat, moet nog dit jaar een oplossing worden gevonden.

Een aantal factoren werkt in het voordeel van de leiders. Veel Grieks-Cyprioten beseffen nu dat zij niet meer, zoals in 2004, hereniging kunnen afwijzen. Na het Grieks-Cyprische ‘nee’ in een referendum over vrede op Cyprus raakte de republiek in een diplomatiek isolement.

Wat gunstig uitpakt, is dat beide leiders uit linkse hoek afkomstig zijn en goed met elkaar overweg kunnen. Christófias heeft ook geen – in Turks-Cyprische ogen – belast verleden zoals zijn voorganger Papadopoulos, die een grote rol speelde in de EOKA-beweging. Deze wilde aansluiting van Cyprus bij Griekenland is, aldus de Turks-Cyprioten, en is verantwoordelijk voor een groot aantal wandaden jegens het Turkse deel van de Cypriotische natie.

Dat neemt niet weg dat, als de onderhandelingen willen slagen, er veel problemen opgelost moeten worden. Wat gaat er gebeuren met de Turkse soldaten? De Grieks-Cyprioten zien Turkije, dat in 1974 het noorden van het eiland bezette, als bezetter. De Turks-Cyprioten denken dat het Turkse leger hen behoedde voor uitmoording of verjaging door extremistische Grieks-Cyprioten. Een ander probleem is dat van het onroerend goed. Veel Grieks-Cyprioten willen hun huis in het noorden van het eiland terug, maar daar wonen nu Turks-Cyprioten.

En dan is er Turkije. Met name het leger is zeer gevoelig wat Cyprus betreft. De verhouding tussen premier Erdogan en het leger is niet erg goed. De vraag is of Erdogan een nieuw conflict met de strijdmacht wil riskeren. Daar komt nog bij dat veel Turken Cyprus als onderhandelingstroef zien in de toetreding tot de EU. Dat proces verloopt stroef. Turkije zal huiverig zijn een troef uit handen te geven als het daar niets voor terugkrijgt.

De twee leiders zullen regelmatig bij elkaar komen om aan een oplossing te werken. Hun ontmoetingen zullen plaatshebben op het oude vliegveld van het eiland dat als gevolg van de troebelen al jaren niet meer wordt gebruikt.