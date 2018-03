Schuitema nog niet van beurs weg

Amsterdam, 4 sept. Toezichthouder AFM heeft de handel in het aandeel Schuitema vanochtend stil laten leggen, nadat het ANP had gemeld dat het supermarktconcern gisteren al afscheid van de beurs had genomen. De meerderheid van de aandelen is inmiddels overgenomen door investeringsfonds CVC. Over de uitkoop van de resterende 1,7 procent van de aandelen loopt nog een procedure bij de ondernemingskamer. Schuitema moest de verkeerde berichtgeving vandaag rechtzetten in een persbericht.