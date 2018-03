Scheren, eten moorden en dan afwassen

dvd

Las horas del día

Regie: Jaime Rosales€ 12,99

Ze lijken de rust zelve: die ouderwetse Spaanse kledingwinkels met klassieke wollen kinderjasjes in de etalage. In het minimalistische moordenaarsportret Las horas del día van de Spaanse regisseur Jaime Rosales blijkt zo’n winkel juist de locatie voor ondraaglijke spanningen. Terwijl de strenge eigenaar zijn assistente de ene dag opdraagt om de V-halstruien vooral niet bij de ronde halzen te leggen, vermoordt hij de andere dag in koelen bloede een onbekende. Las horas del día, dat is gebaseerd op een artikel uit The Times uit 1998, is vooral geïnteresseerd in het dagelijkse leven van de moordenaar: afwassen, scheren, eten. Het is de debuterende regisseur niet om de sensatie te doen, en een verklaring voor zijn daden zoekt hij evenmin. Belangrijker zijn de pointeloze gesprekjes, die in het licht van zijn gruweldaden een wrange bijsmaak krijgen. Als de camera zich minutenlang op een dichte wc-deur richt, wordt het duidelijk dat dit geen conventionele genrefilm is, maar het drama in andere zaken dan bloedvergieten zoekt.