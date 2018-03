Vanmiddag kreeg ik ineens een nieuwe verblijfsvergunning voor het komend jaar. Dat betekende niet dat ik Rusland of Moskou nu meteen uit kon. Want daarvoor had ik ook nog een registratiebewijs nodig dat bevestigde dat ik in Moskou woonde. Het zag er dan ook niet naar uit dat ik mijn verjaardag zaterdag in Nederland kon vieren en al helemaal niet dat ik op korte termijn naar Zuid-Ossetië kon vertrekken.

Mijn huisbazin werd gebeld en een uur later moesten we samen met haar naar het politiebureau in onze wijk om onze registratie te verlengen. We waren mijn vrouw, mijn assistentes Galja en Joelia en mijn huisbazin Jelena. ,,Met een optocht maak je altijd meer indruk dan wanneer je alleen aan komt zetten”, zei Galja, die de strijd met de bureaucratie op haar zestigste nog altijd graag aangaat.

Die politie huisde in een kantoor dat veel weg had van een woonhuis in Tschinvali na het Georgische bombardement van 7 augustus. Alles was er kapot. In het trapportaal stonk het naar pies en poep. De trapleuningen kleefden van het vuil, de deuren hingen uit hun sponningen. Op de kasten van een smoezelig werkkamertje stond een bataljon kapotte computers en de ambtenaren zelf leken zo uit een negentiende-eeuwse Russische roman weggelopen, voor zover het hun gebrek aan energie betrof. Want ook in deze uitdragerij zat menige politieman naar zijn potlood te staren.

Mijn huisbazin had me inmiddels al verteld dat we een boete moesten betalen, omdat we ons na onze recente terugkeer uit Georgië niet binnen drie dagen bij de politie hadden gemeld, zoals een nieuwe wet bepaalt. Aangezien mijn huisbazin die melding samen met ons moet doen en zij 80 kilometer buiten Moskou op haar datsja woont, slaan we die stap altijd over. Tot nog toe leidde dit nooit tot boetes , maar nu we ons voor registratieverlenging moesten melden was er geen ontkomen aan.

De ambtenaar die ons in zijn schaarsverlichte werkhok ‘ontving’ snauwde ons af. Zonder ons te begroeten kregen we ervan langs. ,,Jullie vullen eerst een procesverbaal in, waarin jullie zeggen waarom jullie je hier niet op 18 augustus hebben gemeld”, brieste hij.

,,Goedenmiddag weledele heer”, zei ik in mijn keurigste Russische volzinnen. ,,Ik ben Michel Krielaars, correspondent van de krant NRC Handelsblad. Ik bied u mijn nederige verontschuldigingen aan voor dit misverstand. Niemand heeft ons namelijk ooit verteld dat we ons telkens als we uit het buitenland in Moskou terugkeren binnen drie dagen samen met onze huisbazin bij u moeten melden. Noch bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, noch bij de Nederlandse ambassade.”

De politiejongen gebood me mijn migratiekaartje te laten zien en vergeleek dit met mijn registratie van vorig jaar. ,,Deze data moeten overeenkomen”, snauwde hij. ,,Naar de baas voor een procesverbaalformulier.”

Aan het eind van de gang huisde de baas. Galja ging zijn kamer binnen en beval mij buiten te blijven wachten. ,,Ik zal dit wel even regelen”, zei ze en zette haar poezelige gezichtje op.

Even later kwam ze met de baas naar buiten. Een norse snorremans met een vuile zwarte trui met hardrocksymbolen. Hij ging naar het werkhok van zijn ondergeschikte en begon hem af te snauwen. ,,Waarom heb je hun geen formulier gegeven”, schreeuwde hij tegen de jongen, die al weer enige tijd met zijn armen over elkaar achter zijn bureau zat. En tegen mij: ,,Hier met dat paspoort en ga tegen die muur staan.”

,,Alstublieft”, zei ik.

,,Alstublieft en dank u wel kennen ze hier niet “, zei Joelia.

De baas tikte wat op zijn computer waar akelige drilmuziek uitkroop en snelde de kamer uit. Galja volgde hem en keerde even later terug met twee formulieren waarop we onze verklaring moesten schrijven. ,,Als correspondent heb ik geen tijd om in situaties als de oorlog in Georgië etc.”

De hele gang bleek nu vol te staan met Russische lotgenoten. ,,Het is een nachtmerrie”, zei de student economie Georgi, die een buitenlands paspoort kwam aanvragen. ,,Hoe moet het ooit goedkomen in een land waar het je al drie maanden kost om zo’n paspoort te krijgen.” Hij tikte op het boek dat hij in zijn hand hield: George Orwells 1984.

Zijn kritiek werd door de andere Russische wachtenden bevestigd. Wanhoop en ergernis waren van hun gezichten te lezen. Maar tegelijkertijd berustten ze in de gang van zaken, omdat ze niet anders kenden. ,,De overheid is er in dit land niet om de burgers te helpen zoals bij u in het Westen, maar om ze dwars te zitten”, zei Georgi, met wie ik het volgende uur de basis legde voor een hartelijke vriendschap zoals dat alleen maar in Russische lotsverbondenheid kan gebeuren.

Na het formulier te hebben ingevuld, ging Galja weer bij de baas naar binnen. Na enkele minuten werden mijn vrouw en ik ook bij hem genood. De baas was nu de ontspannenheid zelve en stelde zich allervriendelijkst op. Hij legde me een procesverbaal voor en verzocht me beleefd het op vier plaatsen te ondertekenen. ,,Verzint u nu maar even een reden waarom u niet op tijd hier naartoe kon komen”, zei hij. ,,Zoals dat u op uw datsja was en ziek werd.” Zo gezegd, zo gedaan. Nadat mijn vrouw hetzelfde had gedaan, schudde de baas ons allerhartelijkst de hand. ,,Tot volgend jaar”, zei hij. ,,De volgende keer kan uw huisbazin het wel alleen af.”

,,Wat heb je in godsnaam met die man gedaan dat hij zo vriendelijk werd?” vroeg ik Galja, toen we weer buiten stonden. Galja tilde haar broekspijp op en trok haar truitje omlaag. ,,Zo ga je met dat soort mannen om”, kirde ze.