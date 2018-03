Referendum voor crisis Thailand

De Thaise regering wil een referendum uitschrijven om de bevolking te laten beslissen over een oplossing voor de politieke crisis. Een van de mogelijke vragen die zij wil voorleggen is of de regering van premier Samak moet aftreden of niet.

Het is nog niet duidelijk of het referendum voor de demonstranten van de Volksalliantie voor Democratie (PAD) reden is om hun protest op te breken. Duizenden aanhangers van de PAD houden sinds ruim een week het gebied rond enkele regeringsgebouwen bezet. De leiders van de PAD wilden vanmiddag geen officiële reactie geven. Het referendum zal op zijn vroegst over enkele weken plaatsvinden.

De aankondiging volgt op het aftreden van minister van Buitenlandse Zaken, Tej Bunnag, gisteravond. Het verlies van deze minister werd gezien als een grote slag voor Samak, en voedde speculatie over zijn aftreden. Maar in een radiotoespraak van een uur zei Samak vanochtend dat hij absoluut niet van plan is op te stappen. „Ik moet aanblijven om de democratie te behouden en het koningshuis te beschermen”, zei hij.

De crisis in Thailand is de hevigste sinds de staatsgreep twee jaar geleden, toen voormalig premier Thaksin mede door druk van dezelfde PAD moest opstappen. Nu eist de alliantie het vertrek van Samak, die zij zien als een verlengstuk van Thaksin. Samak werd bij de verkiezingen in december 2007 door een ruime meerderheid gekozen. De PAD wil een parlementair systeem waarbij 70 procent van de leden wordt benoemd in plaats van gekozen.

Sinds de afkondiging van de noodtoestand dinsdag is het rustig op het bezette terrein. Een staking die medestanders van de PAD hadden aangekondigd om de druk op de regering op te voeren, kwam gisteren nauwelijks van de grond.