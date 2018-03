Reclameborden zijn zó passé

Het matige eindresultaat van het Nederlands elftal bij het recente Europese kampioenschap en bij het wereldkampioenschap voetbal in 2006 heeft geen negatieve invloed gehad op de sponsoring van de voetbalbond KNVB. Hoewel Oranje onder bondscoach Marco van Basten beide keren in de tweede ronde werd uitgeschakeld, zijn de commerciële inkomsten in de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld. De ruimte voor grote sponsors is maximaal benut en de bond kan nieuwe partners nog maar op beperkte schaal aan zich binden.

Dit is vooral te danken aan de vernieuwde sponsorstrategie van de KNVB. Onder leiding van Jean-Paul Decossaux werd vijf jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen. Voordat de voormalige eigenaar van een consultancybureau aan de slag ging in Zeist, stak hij zijn licht op bij onder andere de NBA, de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie. Het werd hem al snel duidelijk dat de KNVB meer moest doen voor sponsors dan in ruil voor geld alleen zorgen voor wat bordreclame, toegangskaarten en hospitality. „We hebben de rechten naar ons toe getrokken, bredere pakketten aangeboden en maatwerk verleend”, vertelt de commercieel directeur. „Nuon heeft weer heel andere belangen dan Nationale Nederlanden of Heineken. We zijn met het energiebedrijf bijvoorbeeld een actie begonnen voor het werven van ballenjongens bij de thuisinterlands. Daar gaven 40.000 kinderen zich voor op. Probeer maar eens een marketingproject te bedenken waarbij je vrij eenvoudig zoveel kinderen bereikt.”

De commerciële afdeling van de KNVB werd de afgelopen vijf jaar uitgebreid van drie naar twaalf krachten. Dit was nodig om in samenwerking met de sponsors ‘consumenten-activeringsprogramma’s’ uit te voeren. Zoals clinics, opleidingen en acties voor fans. Decossaux vroeg bij het verlengen van de contracten 130 procent meer geld aan de sponsors en wilde daar ook meer voor bieden.

„Wat sommige clubs in het betaald voetbal deden, simpelweg een hoger bedrag vragen voor hetzelfde, werkt natuurlijk niet”, vervolgt hij. „Als ik Unilever duidelijk kan maken dat mensen door een bepaalde actie van de KNVB meer gaan sporten waardoor ze vaker gaan zweten en ik weet daar op het juiste moment de deodorant van Rexona aan te koppelen, maakt dat het een stuk aantrekkelijker om een grotere sponsoruitgave te doen. Heineken wilde bij ons weg. Dit bedrijf zei terecht dat de naamsbekendheid van het biermerk al vrijwel optimaal is, waardoor alleen bordreclame geen zin meer heeft. Toen zijn we allerlei leuke dingen eromheen gaan bedenken. We stimuleren bijvoorbeeld samen de Oranjecampings en als je Heinekenbier drinkt, maak je een kans op kaarten voor de wedstrijden of een kijkje achter de schermen.”

Toen Decossaux bij de KNVB in dienst trad, was het slecht gesteld met de sponsoring. De grootste sportbond van Nederland (1,1 miljoen leden) had ruimte voor dertien grote sponsors, terwijl er maar over zes geldschieters zekerheid bestond. „Het was allemaal negatief”, herinnert Decossaux zich. „Het product dat de KNVB te bieden had, klopte niet. De sfeer eromheen was ronduit slecht.”

Volgens de commerciële specialist hebben Van Basten en zijn groep er ook toe bijgedragen dat de voetbalbond een beter imago kreeg bij het bedrijfsleven. „Zijn team zorgde voor een fris elan rondom het Nederlands elftal. Marco deed dat in zijn selectiebeleid en woordvoering.”

Dat de resultaten op de eindtoernooien beter hadden gekund, ziet Decossaux niet als een probleem. „Als de tegenvallers maar niet structureel zijn en er wel lichtpuntjes zijn. Slechte resultaten hebben op korte termijn alleen invloed op bijvoorbeeld het contract met Nike, waarmee we samen actief zijn in de retailmarkt.”

De KNVB wil het aantal grote sponsors op termijn terugbrengen naar acht. Het waren er dertien (inclusief drie mediapartners), het zijn er nu negen. Enkelen vielen af. „Sponsors moeten mee willen groeien in ons model”, stelt Decossaux. „We streven naar een kleiner aantal A-merken.”

Decossaux zegt dat hij nog niet klaar is bij de KNVB. Hij bruist van de ideeën en plannen. „Ik wil onder meer het beachsoccer en straatvoetbal groter maken. Nu al kunnen we onze sponsors een breder assortiment van voetbalvormen bieden. Zo hoop ik 120.000 kinderen aan het straatvoetballen te krijgen. Met 45.000 is dat al gelukt. En voor iedereen die 35 jaar of ouder is, twee kinderen heeft en in het weekeinde geen tijd overhoudt om te voetballen, komt er vanaf het seizoen 2009-2010 een Masterscompetitie. Die wordt bijvoorbeeld afgewerkt op donderdagavond met partijen van zeven tegen zeven. Er moet meer service worden verleend aan de amateurvoetballers. Vanaf januari komt er een nieuwe website. Tevens wil ik meer aandacht besteden aan het vrouwen- en meisjesvoetbal.”

Wat bij het Europees kampioenschap in Zwitserland op het gebied van Oranjegekte losbarstte, zal over twee jaar bij het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika niet mogelijk zijn, beseft Decossaux. „Kosten en veiligheid voor de fans zullen daar van belang zijn. Op gebied van veiligheid kunnen we niet voorzichtig genoeg te werk gaan. Ik denk, mits we ons plaatsen voor het WK, aan een klein KNVB Huis in Zuid-Afrika naar het voorbeeld van het Holland House tijdens de Spelen. En verder vind ik dat dit toernooi een kans biedt om in Nederland veel Oranjesfeer te creëren op campings en in stadions.”