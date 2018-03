Radio Voorkeur

Kunststof. Johanna Reiss vertelt over haar nieuwe roman Het verborgen leven. Radio 1, 19.04-20.00u.

OBA live. Cabaretière Lenette van Dongen wordt dit jaar 50. Na een sabbatical en een paar rollen in musicals verschijnt binnenkort haar tweede bundel columns: Morgen ga ik weer van hem houden, waarin ze o.m. schrijft over het multitaskleven van de moderne vrouw maar ook over ouder worden en de dood. In november begint haar nieuwe theaterprogramma Nikè. Radio 5, 19.05-21.00u.

Barry Hay en de Metropole Big Band. Concert van Barry Hay en de bigband in Paradiso in Amsterdam. Radio 2, 20.023.05u.

De Avonden. Gesprek met filmmaker Kees Hin over De onzichtbare film, een documentaireserie geïnspireerd op het boek Anthologie du Cinema Invisible met daarin honderd scenario’s die nooit zijn verfilmd. Acteur Peer Mascini vertelt over een bloedstollend lange stilte op het podium. Verder o.m. artdirector Maarten Spruyt over de door hem samengestelde tentoonstelling De ideale man, een overzicht van vier eeuwen mannenmode, te zien in het Gemeente Museum in Den Haag. Radio 6, 20.05-22.00u.