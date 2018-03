Pyjama met zuurtjes

De weezoete geur, het dikke behang en de donkerbruine lijsten met geborduurde landschappen in het trapportaal voorspellen dat ik vandaag bij bejaarden moet zijn. Maar wanneer ik de woonkamer binnenloop lijkt het echtpaar eerder een stel kinderen dat op zondagochtend vroeg uit bed is gekropen om beneden televisie te kijken, tot hun ouders aan het ontbijt komen.

De vrouw, met verward piekend haar, zit opgekruld in een fauteuil en heeft haar lichtblauwe nachtjapon over haar knieën getrokken. De man staat wankel naast haar en houdt zich vast aan haar stoel. Onder zijn hemd draagt hij een witte maillot, die blubbert. Er zitten gele vlekken op.

De vrouw kijkt me onderzoekend aan. Ik steek mijn hand uit, maar ze schudt haar hoofd. „Nee?” Ik lach. „Dan niet.” Ik wend me tot de man, hij geeft me wel een hand. Er ligt een grijswitte sluier over zijn kin, hij moet dagen niet zijn geschoren. Vreemd dat stoppels op een zekere leeftijd niet meer aantrekkelijk zijn.

„Wordt u nog aangekleed vandaag?”, vraag ik, omdat het half een ’s middags is. De vrouw reageert niet, maar als ik de man aankijk schudt hij zijn hoofd. Ik kan geen spoor van gêne bij hem bespeuren. Waarschijnlijk hebben meer vreemden hem in nachtkleding gezien. Het thuiszorgkantoor heeft me opgedragen boodschappen voor het echtpaar te doen. Dat is geen ongebruikelijke opdracht, maar nu vermoed ik dat het is omdat ze noodgedwongen in pyjama blijven.

„Heeft u een boodschappenlijstje?” De man kijkt vertwijfeld naar de koffietafel, waar een lege blocnote ligt en denkt na.

„Om te beginnen een rokertje voor mijn vrouw.” Ik kijk naar haar.

Nu pas zie ik haar spastische tong, waarmee ze haar wangen lijkt weg te willen duwen. Mag zij roken? Ik probeer haar tanden te zien om te kijken of ze zwart zijn, maar ze heeft haar gebit nog niet in. Natuurlijk mag ze roken, ze is geen kind meer. En alsof ik als alfahulp daarover zou beslissen.

„Pall Mall”, zegt ze ineens krachtig. Ik pak de blocnote van de koffietafel en noteer: pakje Pall Mall.

„Nee een slof”, zegt de man. Toe maar, een hele slof.

Een slof Pall Mall, verbeter ik. „Heeft u nog meer nodig?” Het is een moeilijke vraag. De vrouw zucht diep en de man wrijft over zijn stoppelkin.

„Zuurtjes.” De vrouw lacht door haar spasme heen.

Wanneer ik terugkom met de slof sigaretten en het ronde blikje zuurtjes – ik heb dit soort snoep voor het laatst gezien in de zomervakantie van 1995 – tref ik de vrouw in de keuken. Zoals ze in haar pon achter het aanrecht staat lijkt ze even op een kordate moeder die ’s ochtends voor een groot gezin boterhammen smeert. Heel even. Zodra ze de zuurtjes in mijn hand ziet worden haar ogen groot en klimt ze op de keukenstoel. Met de gretigheid van een kleuter die het papier van zijn verjaarscadeau scheurt, pulkt ze aan het plakband rondom het blikje. Bij het zien van alle aanwezige kleuren aarzelt ze even. Ze brengt haar gezicht iets dichterbij en neemt dan een roze. Het zuurtje maakt achtbanen in haar tandeloze mond. De vrouw knijpt haar ogen dicht en zucht van genot. En niemand die het haar verbiedt.