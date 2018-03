Pas nadat de Vlaamse regering had gedreigd met een rechtszaak, is de Belgische kroonprins Filip bereid een stel antieke meubels terug te geven aan het Paleis in Antwerpen. Filip had de meubels, onder meer een stoel van Napoleons vrouw Josephine, 13 jaar in zijn woning staan. Hij had ze sinds 1995 toen het Koninklijk Paleis ruimtegebrek had. (ANP)