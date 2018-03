Plan met IJsselmeer wekt discussie

Het langverwachte advies van de Deltacommissie heeft een overweldigend aantal positieve reacties opgeleverd. Waterbeheerders en politieke partijen, klimaatactivisten en ingenieurs komen superlatieven tekort om het werk van de staatscommissie te prijzen. Eindelijk worden de bedreigingen serieus benoemd. Eindelijk worden vergelijkingen gemaakt met rampen zoals in het Amerikaanse New Orleans en de Nederlandse watersnoodramp van 1953. Net als toen zouden ook nu vele honderden, ja duizenden doden kunnen vallen als Nederland niet nu al maatregelen neemt tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging, bodemdaling en meer rivierwater. Bovendien brengt de Deltacommissie het dreigende tekort aan zoetwater klemmend onder de aandacht, een gevolg van de droge zomers die ons volgens de klimatologen in de komende jaren óók te wachten staan. Een zomer zoals vijf jaar geleden, toen onder meer een volledig uitgedroogde dijk bij Wilnis verschoof en een grote overstroming veroorzaakte, is binnen enkele decennia doodnormaal.

De waarschuwingen gaan erin als koek. Het grootste gevaar, zei commissievoorzitter Veerman gisteren, is dat we het gevaar niet willen zien, dat we wegzien van het gevaar. En er werd instemmend geknikt, tijdens de live op televisie uitgezonden presentatie in Den Haag, en zelfs krachtig geapplaudisseerd na het vertonen van een instructieve film.

Nu is het debat begonnen. Over de bijna onafzienbare periode waarover de commissie heeft moeten adviseren. Is het wel mogelijk om maatregelen voor te stellen voor over tweehonderd jaar, als de zeespiegel met twee tot vier meter zal zijn gestegen? De veronderstelling is somberder dan de scenario’s waarmee het KNMI sinds twee jaar werkt, op basis van cijfers van het IPCC, het internationale panel van klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties. De Deltacommissie heeft nader onderzoek verricht naar de regionale effecten van zeespiegelstijging, zoals „mogelijk extra lokale uitzetting van de oceaan als gevolg van veranderingen in oceaanstromingen”. En ook kiest de Deltacommissie nadrukkelijk voor de „bovengrens” van mogelijke scenario’s in plaats van de „bandbreedte”, vanwege de „hiaten in onze kennis” van zeespiegelstijging en de „onzekerheden” in het modelleren ervan.

Het debat gaat ook over de voorgestelde maatregelen. Het versterken van dijken klinkt Hollandser dan ooit en krijgt brede instemming. Het suppleren van grote hoeveelheden zand voor de Zeeuwse en Hollandse kust wordt verstandig gevonden. Dat zulke zandsuppleties veel efficiënter zijn tegen de gevolgen van de zeespiegelstijging dan de aanleg van eilanden voor de kust lijkt ook de voorstanders van die eilanden te overtuigen. Het Innovatieplatform, dat eerder in het nieuws kwam met de bouw van een eiland in de vorm van een tulp, stelt nu dat dit eiland vooral moet worden beschouwd als „een metafoor”.

Ook is langzamerhand wel gemeengoed dat er iets moet gebeuren met de zo onaantastbare en wereldberoemde Deltawerken. Hoewel er toch een schokje door Zeeland gaat als wordt gesteld dat bijvoorbeeld de Oosterscheldekering aan het einde van deze eeuw vermoedelijk zal zijn verdwenen. En wie schrikt niet even als hij leest dat we er rekening mee moeten houden dat de Waddenzee z’n identiteit definitief zal verliezen?

De meeste discussie lijkt te ontstaan over het plan om het waterpeil in het IJsselmeer geleidelijk met anderhalve meter te verhogen, zodat het water meestijgt met de stijgende zee en er nog altijd onder vrij verval water kan worden gespuid op de Waddenzee. Het voorstel heeft een koor van bezwaarmakers wakker gemaakt, die allemaal wijzen op de consequenties, bijvoorbeeld voor de pittoreske stadjes langs de noordelijke IJsselmeerkust.

Ook wordt nu volop gespeculeerd over de financiering. Moeten we onze achterkleinkinderen opzadelen met kosten die wij nu misschien al moeten maken om hen te beschermen? En mogen van ‘Brussel’ desnoods de Europese begrotingsregels daarvoor overtreden?

Het grootste gevaar voor de gisteren opgeheven Deltacommissie is niet dat het advies in de spreekwoordelijke Haagse bureaula zal verdwijnen. Premier Balkenende heeft al beloofd dat daar geen sprake van zal zijn. Het gevaar is eerder dat straks een nieuwe commissie gaat beoordelen of de plannen wel haalbaar zijn, niet te ingewikkeld, om vervolgens te besluiten nóg een paar commissies in te stellen.