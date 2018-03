Piraten gijzelen opnieuw Fransen

Mogadishu, 4 sept. Somalische piraten hebben voor de tweede keer in vijf maanden een zeiljacht met Franse opvarenden gekaapt. Een schip met twee Fransen is gisteren gekaapt in de Golf van Aden, zo heeft Parijs bevestigd. Vannacht is bovendien een Egyptisch schip gekaapt. Volgens een Keniaanse zeevaartorganisatie wordt 1 miljoen dollar losgeld geëist voor de twee Fransen. De piraterij bij Somalië heeft de afgelopen weken een recordomvang bereikt, er worden momenteel zeker acht schepen met in totaal meer dan honderd opvarenden gegijzeld. In april arresteerden Franse commando`s zes piraten nadat die, in ruil voor losgeld, dertig gijzelaars hadden vrijgelaten.