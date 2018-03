Pikzwarte, smakelijke culinaire pornografie

Estômago

Regie Marcos Jorge. Met: Joao Miguel, Fabiula Nascimento, Babu Santana, Carlo Briani.

In de jaren tachtig ontstond een kleine gastronomische filmtraditie waarin een vreemdeling een groep vreugdeloze mensen via de smaakpapillen in contact brengt met hun ware gevoelens. Chef-kok Babette bevrijdde zo in 7 gangen tegenstribbelende Deense puriteinen in Babette’s Feast, Juliette Binoche behekste een ingedut Frans dorp in Chocolat, de Japanse trucker Gordo verhief in Tampopo een armzalige kokkin in zijn zoektocht naar de perfecte noedelsoep.

In Estômago (‘Maag’) geeft de Braziliaanse regisseur Marco Jorge een pikzwarte draai aan dat gegeven. De ingrediënten: de mysterieuze kok, sensuele close-ups van voedsel, culinaire uitweidingen en de nauwe band tussen eten en erotiek. Maar Jorge mengt het tot een heerlijk deprimerend gerecht, waarin slechts de kok van zijn illusies wordt bevrijd.

Jorge beschikt over de timing om met flash forwards twee parallelle verhaallijnen te verknopen: Nonato’s opkomst als kok en zijn tweede loopbaan als gevangenisboef. Raimundo Nonato is een weesje dat zelfs van in deeg gefrituurde kip iets magisch maakt, ontdekt een snackbarhouder die hem tegen kost en inwoning borden laat wassen. Chef-kok Giovanni leert hem in zijn restaurant de kneepjes van het vak. Maar met kookkunst verheft Nonato’s niemand, klanten verzwelgen zijn delicatessen met gulzig gesmak.

Pas als Nonato aanvaardt dat gastronomie hem slechts status, macht of seks oplevert, kan hij zijn toekomst uitstippelen. De kok is geen therapeut, de kok is een souteneur die maag en darmkanaal bevredigt.