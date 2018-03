Peter R. de Vries wilde directeur Ajax worden

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft zich enkele maanden geleden bij Ajax-voorzitter Uri Coronel aangeboden voor de functie van directeur. Op informele wijze, liet De Vries vandaag weten in een reactie op een bericht in de De Telegraaf waarin wordt gemeld dat hij een sollicitant is.

„Ik behoor niet tot de sollicitanten”, schrijft De Vries op zijn website. „Wat wel waar is dat ik in een informeel contact met Coronel hierover een balletje heb opgegooid. Ajax gaat mij aan het hart en in alle onbescheidenheid meen ik dat ik, met mijn achtergronden en ervaring, kan bijdragen als daar behoefte aan was geweest.” Toen de tv-maker, onder meer bekend van zijn bemoeienissen bij het oplossen van ‘de Puttense moordzaak’, duidelijk werd gemaakt dat ervaring in het profvoetbal een vereiste is voor de functie, zag De Vries af van een officiële sollicitatie.

Henri van der Aat is bij Ajax interim-directeur en wordt zakelijk directeur als de club een nieuwe algemeen directeur heeft. (ANP)