Personeel Boeing dreigt met staking Seattle, 4 sept. De Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing wordt later deze week mogelijk getroffen door een grote staking. Werknemers besloten gisteravond het werk neer te leggen, maar de vakbond stelde de staking 48 uur uit om de onderhandelingen over nieuwe arbeidsvoorwaarden voort te zetten. Als niet voor vrijdagavond een overeenkomst met de directie is bereikt, leggen naar verwachting 30.000 werknemers van Boeing in de Verenigde Staten het werk neer. In totaal werken er bij het bedrijf wereldwijd 150.000 mensen. De staking zou Boeing 100 miljoen dollar aan omzet per dag kunnen kosten. Bovendien kan de productie van de Dreamliner opnieuw vertraging oplopen.

