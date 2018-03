Paul Polman bestuursvoorzitter Unilever

Unilever krijgt weer een Nederlandse topman. Paul Polman (52) zal eind van dit jaar de bijna 60-jarige Fransman Patrick Cescau, die met pensioen gaat, opvolgen bij de Brits-Nederlandse was- en voedingsmiddelenproducent. Dat maakte Unilever vanmorgen bekend.

Polman werkt nu als bestuurder bij het Zwitserse levensmiddelenconcern Nestlé. Zijn benoeming zal dit najaar worden voorgelegd aan een buitengewone vergadering van aandeelhouders.

De benoeming is opmerkelijk, omdat Unilever een lange traditie heeft van interne opvolging. Vorig jaar kreeg het bedrijf ook al voor het eerst met de Zweed Michael Treschow een buitenstaander als president-commissaris. Deze voormalige topman van witgoedproducent Electrolux besloot voor de vervanging van Cescau zowel binnen als buiten Unilever op zoek te gaan naar kandidaten.

De Fransman Cescau werkte vijfendertig jaar bij Unilever. Vier jaar geleden kreeg hij de leiding over het bedrijf. Hij was de eerste zelfstandige bestuursvoorzitter. Voor zijn komst werd het bedrijf steeds geleid door zowel een Britse als een Nederlandse topman, maar onder het laatste duo – de Nederlander Antony Burgmans en de Ier Niall Fitzgerald – bleek dat model niet meer goed te werken. Cescau voerde in zijn vier jaar als bestuursvoorzitter een flinke reorganisatie door en verving veel topmanagers. Unilever trekt een topman aan die werkte voor twee van zijn grootste concurrenten. Polman maakte carrière bij de Amerikaanse concurrent Procter & Gamble, waar hij in 26 jaar tijd opklom tot topman van alle Europese activiteiten. Omdat hij met zijn gezin niet van Genève naar Cincinnati wilde verhuizen, vertrok hij daar in 2005. Een jaar later trad hij in dienst bij Nestlé als financieel topman. Vorig jaar werd hij getipt als opvolger van bestuursvoorzitter Peter Brabeck, maar die functie ging naar de Belg Paul Bulcke. Polman werd verantwoordelijk voor alle Amerikaanse activiteiten van het Zwitserse bedrijf. Polman is een van de weinigen die voor de drie grootste giganten in deze sector heeft gewerkt.

Beleggers reageerden opgetogen op de benoeming, de beurskoers van Unilever was rond het middaguur met ruim 6 procent gestegen naar 20,03 euro.