Palin verweert zich

In haar eerste solo-optreden als de Republikeinse vicepresidentskandidaat heeft Sarah Palin gisteren bestreden dat ze niet klaar zou zijn voor het op één na hoogste ambt in de VS.

Palin (44) presenteerde zich op de Republikeinse conventie in St. Paul, Minnesota, als een „doorsnee-ijshockeymoeder” met een dorpse achtergrond, die geen lid is van de „Washingtonse elite”. Toen John McCain de gouverneur van Alaska afgelopen vrijdag verrassend selecteerde als zijn running mate, was Palin onbekend bij het grotere Amerikaanse publiek.

Palin viel de Democratische presidentskandidaat Barack Obama aan op diens veronderstelde gebrek aan ervaring. Palin: „Ik neem aan dat een burgemeester van een kleine stad zoiets is als een straathoekwerker, maar dan met echte verantwoordelijkheid.” Dit laatste was een verwijzing naar haar burgemeesterschap in Wasilla (9.000 inwoners) en naar Obama die, voordat hij de politiek in ging, buurtwerker was in Chicago.

Palin ging ook in op de recente onthullingen over haar en haar familie. „Ik heb de afgelopen dagen snel geleerd dat als je bij de elite in Washington niet goed aangeschreven staat, dat op zichzelf al reden is een kandidaat te diskwalificeren.” (AP)

