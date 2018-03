Palin rekent af met de media en Obama

Ze zitten bovenin de zaal op een barkruk, een beetje achteraf. Hier is Sarah Palin een stipje in de verte, en dat hoort ook zo.

Jack en Barbara Barnes vertellen dat ze eigenlijk niet op de Republikeinse conventie thuishoren. Ze zijn geen partijtijgers. Gevangenismedewerker Barbara (29) werd vorige week gegrepen toen ze op de radio over Sarah Palin hoorde, de running mate van John McCain. Een moeder van het platteland die het maakt in de wereld van de mannen en de macht – die wilde ze wel eens zien. Zodoende zijn ze vanavond uit een dorpje vlakbij naar St. Paul gereden.

Maar voordat Palin het podium betreedt moet eerst de Republikeinse ziel opgebeurd worden. De behoefte is groot. Mitt Romney, ex-gouverneur van Massachusetts, zet uiteen dat „de progressieven” de bron van de crisis in de economie en de energievoorziening zijn. Ex-burgemeester Rudy Giuliani roept uit dat Obama de „minst ervaren kandidaat van de laatste 100 jaar” is. De man heeft geen enkele ervaring in het leiden van een bedrijf of organisatie. „Nada.”

En terwijl de krioelende menigte, daar beneden, hoorbaar tevreden is, kijken Jack en Barbara Barnes een beetje opgelaten voor zich uit. Op de tribunes gooien mensen hun plastic hoedjes, een cadeautje van Fox News, de lucht in. McCain-Palin-borden (‘Country First’) gaan rond. „Rudy is wel een keffer geworden”, zegt Jack bedrukt.

Maar zijn voorwerk blijkt effectief. Wanneer Palin opkomt is het publiek klaar voor de afrekening – met de media, en met Obama. Palin was de laatste dagen in het nieuws met een lange lijst kleine kwesties uit Alaska. Haar dochter (17) bleek zwanger, bekend werd dat onderzoek loopt naar mogelijk machtsmisbruik rond het ontslag van een politieman. Het zijn zaakjes die de indruk wekken dat McCain haar koos zonder grondig antecedentenonderzoek. De media ruiken bloed, en hebben onderzoeksteams naar Alaska gestuurd.

Die opwinding is geheel aan Barbara Barnes voorbijgegaan. Ze heeft alleen de Wikipedia-pagina van Palin bekeken voordat ze hier vanavond naartoe kwam. „Vijf kinderen, werkelijk indrukwekkend”, mijmert ze.

Sarah Palin presenteert zich als ‘hockey mom’, het type assertieve moeder die haar kinderen in de vrije tijd naar sportwedstrijden rijdt. En ze laat meteen merken dat ze in de aanval gaat. „Weet u wat het verschil is tussen een ‘hockey mom’ en een pitbull?”, zegt ze voor een korte stilte. „Lippenstift.”

„Wát een leuk mens”, reageert Barbara Barnes. Ook Jack, haar man, krijgt er schik in. Ze vertellen dat ze allebei een libertaire inslag hebben. Houd de regering klein, toon een heilig respect voor de constitutie. Obama vinden ze niet gek: vernieuwend, inspirerend. Jack zag tot vandaag ook wel iets in Rudy. Maar gaandeweg de avond blijkt dat ze hier, net als de conservatieve Republikeinen in de zaal, hun nieuwe heldin vinden.

Palin legt uit dat ze van eenvoudige komaf is, en nog weet hoe gewone mensen leven. De media proberen haar carrière (burgemeester van een stadje van 9 duizend inwoners, sinds 2006 gouverneur van Alaska) te kleineren, zegt ze, omdat ze niet tot de politieke elites van Washington behoort. Ze steunt McCain wegens zijn levenslange reputatie van moed en onafhankelijkheid. Obama speeches maskeren dat hij nog nooit iets in de politiek heeft gepresteerd. „Obama heeft twee biografieën over zichzelf geschreven, maar aan een betekenisvolle wet is hij nog niet toegekomen.”

De rust waarmee ze zich voor het eerst aan een massapubliek presenteert, en haar vermogen dit soort uitspraken met een glimlach te brengen, dragen bij aan het beeld van een plotseling geboren politieke ster.

„Er zijn kandidaten die ‘verandering’ gebruiken om hun carrière verder te helpen’’, zegt ze met een verwijzing naar de ambities van Obama – een favoriet thema van de Republikeinen. „En dan zijn er degenen, zoals John McCain, die hun carrière gebruiken om veranderingen door te voeren.”

„Deze vrouw is ongelofelijk slim en charmant”, zegt Barbara Barnes. Niet zo’n drammer, zoals Hillary. Zoals de zaal aan het einde is veranderd in een kolkend enthousiaste massa, zo geven ook Jack en Barbara Barnes toe dat ze verkocht zijn.

Maar is het ze niet opgevallen dat Palin met geen woord sprak over haar conservatieve voorkeuren – tegen abortus (ook na verkrachting), voor onderwijs in creationisme op openbare scholen? Maakt niet uit, zegt Barbara Barnes. Het gaat haar in de politiek niet om al die feitjes. „Je zoekt een persoon bij wie je wil horen. En ik weet vanaf nu: ik hoor bij Sarah.”

Meer over Sarah Palin via het weblog: nrc.nl/race08