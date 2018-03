Palin, McCain en Bryan Fish St.Paul. Bryan Fish (functie onbekend) hield gisterochtend om 11 uur plaatselijke tijd een redevoering in de ‘free speech zone’ die is ingericht bij het Xcel Energy Center waar de Republikeinse Partij haar conventie houdt. Binnen sprak later die dag (vannacht Nederlandse tijd) Sarah Palin, de Republikeinse kandidaat voor het vicepresidentschap. Donderdagnacht (Nederlandse tijd) is de beurt aan John McCain. Free speech zones worden wel vaker ingericht bij politieke bijeenkomsten om het recht op vrijheid van meningsuiting gestalte te geven. Aan wát er wordt gezegd mag de overheid in Amerika geen beperkingen opleggen. Maar wel aan wanneer en waar iets wordt gezegd. Tijdens het presidentschap van George W. Bush heeft het inrichten van free speech zones, ook wel protest zones genoemd, een vlucht genomen, maar er was al een zone bij de Conventie van de Democraten in 1988. Burgerrechtenorganisaties zijn er geen voorstander van. De zones zouden worden gebruikt om critici ver weg te houden van de bijeenkomsten zelf en van de media. Foto AP, Jim Mone A lone woman listens as Bryan Fish of St. Paul, Minn., delivers his speech in the free speech zone set up within view of the Xcel Energy Center where the Republican National Convention is being held Wednesday, Sept. 3, 2008 in St. Paul. (AP Photo/Jim Mone)

Associated Press