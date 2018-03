HOOGE MIERDE. Het paard Hunter Douglas Sunrise van Imke Schellekens-Bartels kan waarschijnlijk tot het voorjaar niet in actie komen. Het dier liep tijdens de Spelen een blessure op. Sunrise heeft last van een acute botontsteking en een verrekking van de kogelbanden. Over een maand of twee kan het dier pas weer aan de trainingsopbouw beginnen.