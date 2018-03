Overige films

The Sisterhood of the Travelling Pants (Ken Swapis, 2005, VS). Romantische tienerkomedie over vier 16-jarige vriendinnen die tijdens hun zomervakantie een en dezelfde spijkerbroek uitwisselen. Net5, 20.30-22.50u.

xXx 2: The Next Level (Lee Tamahori, 2005, VS). Ice Cube verving Vin Diesel voor vervolgfilm over alternatieve 007. Hij redt Amerika van een staatsgreep door generaal Willem Dafoe. RTL7, 20.30-22.25u.

Barb Wire (David Hogan, 1996, VS). Echo’s van de plot van Casablanca klinken door in op sekssymbool Pamela Anderson Lee toegesneden rechttoe-rechtaan-actiefilm. RTL7, 22.25-0.15u.

The Locket (John Brahm, 1946, VS). Somber, warrig melodrama met Laraine Day als psychopatische femme fatale. Robert Mitchum behoort tot haar slachtoffers. Morgen, BBC2, 11.35-13.00u.