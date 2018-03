op nrcnext.nl

Hollywoods’ stem overleden

Don Lafontaine, de beroemdste ‘stem van Hollywood’ is overleden. Lafontaine sprak meer dan 5.000 filmtrailers in. Zijn zware stem is vooral bekend van de frase „In a world...”, de inleiding van veel trailers. Lafontaine (68) sprak de trailers in van Fatal Attraction, Batman Returns, The Terminator en vele andere films. Ook leende hij zijn stem aan honderdduizenden reclamespotjes voor radio en televisie.

US Open

Dinara Safina heeft gisteren de halve finales bereikt van de US Open. De Russische versloeg de Italiaanse Flavia Pennetta met 6-2 en 6-3.

Vandaag in de discussie

Tijd voor kernenergie?

Het is onvermijdelijk dat Nederland meer gaat investeren in kernenergie, stelde CDA-fractievoorzitter Van Geel. Nederland is nu te afhankelijk van buitenlandse energieleveranciers. Bovendien wordt de uitstoot van CO2 steeds problematischer. Daarmee groeit de waarde van kernenergie.

