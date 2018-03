Onvermijdelijkheid plus deskundigheid is besluit

De ‘Deltacommissie 2008’ die gistermiddag het rapport Samen werken met water presenteerde, is vernoemd naar de Deltacommissie die werd ingesteld na de Watersnoodramp van 1953. Het advies van die ‘oude’ commissie leidde tot de Deltawerken in Zeeland en Zuid-Holland.

Bij die Deltawerken werd de kustlijn van Nederland met 700 kilometer ingekort, door het aanleggen van waterkeringen tussen de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden. De uitvoering van de werken, waaronder de inmiddels wereldberoemde Oosterscheldekering, namen vijftig jaar in beslag. De totale kosten bedroegen 4,5 miljard euro.

De ‘nieuwe’ Deltacommissie onder leiding van oud-minister van Landbouw Cees Veerman is door het kabinet gevraagd te adviseren over de gevolgen van de klimaatverandering. In de woorden van het rapport: ‘De voorspelde stijging van de zeespiegel en de grotere variatie in rivierafvoeren dwingen ons ver vooruit te kijken, de blik te verruimen en te anticiperen op ontwikkelingen in de verdere toekomst.’ Bedoeling van de voorgestelde maatregelen is dat óók over 200 jaar Nederland nog veilig is.

Behalve oud-minister Cees Veerman zaten in de negenkoppige commissie onder anderen baggeraar Koos van Oord, econoom en voormalig Robeco-topman Jaap van Duijn, journaliste en gastonderzoeker bij het Ruimtelijk Planbureau Tracy Metz en hoogleraar duurzame ontwikkeling Louise Fresco.

De Deltacommissie vindt dat Nederland rekening moet houden met een grotere zeespiegelstijging dan klimatologen van het KNMI nu gemiddeld verwachten. De commissie noemt een zeespiegelstijging van 0,65 tot 1,30 meter in 2100 en van 2 tot 4 meter in 2200. Het KNMI verwacht een zeespiegelstijging van tussen de 35 en 85 centimeter in het jaar 2100.

De commissie stelt geen draconische maatregelen voor, zoals woongebieden verplaatsen of delen van het land ophogen. Wel wil de commissie het huidige veiligheidsniveau achter de dijken met ‘minimaal een factor tien verhogen’. Daarvoor moet het volgende gebeuren:

1Nieuwbouw in laaggelegen gebieden en buitendijks mag blijven plaatsvinden. Maar alleen als de kosten als gevolg van mogelijke overstromingen worden gedragen door degenen die profiteren van deze nieuwbouw. Buitendijks bouwen is voor eigen risico en mag de doorstroming van rivierwater niet belemmeren.

2Langs de Noordzeekust wordt grootschalig zand gestort. De zandsuppleties worden zo uitgevoerd dat de kust kan aangroeien. Mogelijk kan de hele Noordzeekust van Zeeland, Holland en de Waddeneilanden uiteindelijk met één kilometer worden verbreed.

3Er moeten ‘onbreekbare’ dijken komen. Deze ‘deltadijken’ mogen nooit bezwijken, zoals bijvoorbeeld tijdens de Watersnoodramp in 1953 gebeurde.

4De levensduur van de Oosterscheldekering wordt verlengd tot 2075. Het grote nadeel van de kering, de beperking van de getijdendynamiek, wordt bestreden met zandsuppleties.

5De Westerschelde blijft open, om de waardevolle rivierdelta en de vaarroute naar Antwerpen te behouden. De veiligheid moet op peil worden gehouden door dijkversterking.

6Een aantal zuidwestelijke wateren worden ingericht als tijdelijke berging van overtollig rivierwater van Rijn en Maas. Het gaat om Krammer-Volkerak, Zoommeer, Grevelingen en eventueel Oosterschelde

7Er komt (nog) meer ruimte voor de afvoer van overtollig rivierwater naar overloopgebieden.

8Het Rijnmondgebied wordt bij extreem hoog water uit zee afgesloten met (extra) waterkeringen. Overtollig water van Rijn en Maas moet dan via de Zuidwestelijke delta worden afgevoerd.

9Het peil van het IJsselmeer wordt met maximaal 1, 5 m verhoogd. Dit heeft onder meer te maken met de gevolgen voor Maas en Rijn. ’s Zomers zal er weinig rivierwater stromen en zal langdurige droogte kunnen optreden. Dat kan leiden tot een tekort aan zoet water. Door geleidelijke verhoging van het peil in het IJsselmeer met 1,5 meter ontstaat een enorm zoetwaterreservoir. Dat kan in droge perioden niet alleen Noord-Nederland en Noord-Holland van water voorzien, maar ook West-Nederland, dat in dat geval te lijden heeft onder verzilting. ’s Winters zullen Rijn en Maas juist méér rivierwater afvoeren, tot pieken van respectievelijk maximaal 18.000 kuub en 4.600 kuub per seconde.

10De kosten van de voorgestelde maatregelen bedragen tot 2050 1,2 tot 1,6 miljard euro per jaar. In de periode van 2050 tot 2100 gaat het om een bedrag van 0,9 tot 1,5 miljard per jaar. Dat geld wordt gereserveerd in een ‘Deltafonds’, dat wordt beheerd door de minister van Financiën. Het fonds wordt gevuld met aardgasbaten en geld uit langlopende leningen aan bijvoorbeeld pensioenfondsen. De instelling van het fonds moet voorkomen dat geld voor water door politici ter discussie kan worden gesteld – en per jaar wordt afgewogen tegen andere prioriteiten. De uitvoering van de voorgestelde maatregelen, het ‘Deltaprogramma’, moet verder worden zeker gesteld in een ‘Deltawet’.

Het hele rapport is te lezen op www.deltacommissie.com