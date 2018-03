Oekraïne is vooral met zichzelf bezig

Rotterdam, 4 Sept. - Terwijl het conflict tussen Georgië en Rusland in Kiev met grote bezorgdheid wordt gadegeslagen, is in Oekraïne de zoveelste politieke crisis uitgebroken. En weer vallen grote woorden.

De Oekraïense president Viktor Joesjtsjenko dreigt het parlement naar huis te sturen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven nadat zijn partij ‘Ons Oekraïne – Nationale Zelfverdediging’ (72 parlementszetels) eergisteren uit de Oranjecoalitie van premier Joelia Timosjenko (156 zetels) stapte.

Joesjtsjenko sprak in een op tv uitgezonden verklaring van een ‘politieke en constitutionele staatsgreep’ omdat het kabinet, met steun van de pro-Russische oppositionele Partij van de Regio’s van ex-premier Viktor Janoekovitsj (175 zetels), wetten door het parlement wilde loodsen die de macht van de president beperkten. „Het spijt mij dat de president zich zo onverantwoordelijk gedraagt”, was de reactie van premier Timosjenko. „De coalitie is op zijn bevel opgeblazen.”

De politieke crisis in Oekraïne komt niet als een verrassing – Timosjenko en Joesjtsjenko liggen voortdurend met elkaar overhoop – en staat feitelijk los van de gespannen internationale situatie. „Deze kabinetscrisis zagen we al in mei aankomen”, zegt Oleksandr Soesjko, onderzoeker aan het Instituut voor Euro-Atlantische betrekkingen telefonisch vanuit Kiev. „Ze is niet veroorzaakt door de internationale situatie, maar de hoofdrolspelers hebben die wel gebruikt.” Zij zijn zich aan het positioneren met het oog op de komende presidentsverkiezingen van 2009. President Joesjtsjenko staat erg laag in de peilingen en de kans dat hij wordt herkozen is klein.

Joesjtsjenko reisde direct na de inval van de Russische troepen met de presidenten van de Baltische landen en Polen naar Tbilisi om zijn steun te betuigen aan de Georgische president Saakasjvili. Oppositieleider Janoekovitsj verweet hem vervolgens de Oekraïense staatsveiligheid in gevaar te brengen door zo duidelijk positie te kiezen in het conflict. Janoekovitsj was tijdens de Oranje Revolutie van 2004 de tegenstrever van Joesjtsjenko.

Twee weken geleden ontstond een nieuwe rel toen de presidentiële staf premier Timosjenko beschuldigde van ‘landverraad’ omdat zij met het Kremlin een deal zou hebben gesloten. Moskou zou haar kandidatuur bij de presidentsverkiezingen steunen (ook financieel: er werd zelfs een bedrag van 1 miljard dollar genoemd). In ruil daarvoor zou zij zich op de vlakte houden over het conflict op de Kaukasus. Timosjenko wees de beschuldigingen van de hand. Volgens opiniepeilingen gelooft niet meer dan 10 procent van de bevolking dit verhaal.

Soesjko noemt het gedrag van de Oekraïense politieke top „totaal onverantwoordelijk”. Tussen president en premier bestaan niet zozeer inhoudelijke verschillen, maar persoonlijke animositeit. „Timosjenko krijgt van de president niet genoeg armslag voor haar politiek beleid en wil nu laten zien dat ze samen met de oppositie de constitutionele meerderheid heeft om zijn macht in te perken. Dat is chantage.” De politieke top laat hiermee zien „dat ze zelfs in een internationale crisissituatie niet in staat is landsbelang vóór persoonlijke belang te laten gaan”, zegt Soesjko. Dit ondermijnt de positie van Oekraïne tegenover zowel Rusland, dat elke twist gebruikt voor verdere destabilisatie van de situatie, als de Europese Unie, waarmee Oekraïne op 9 september een belangrijke ontmoeting heeft. „Dit verzwakt onze onderhandelingspositie, want politieke stabiliteit is een voorwaarde voor toetreding tot de EU en de NAVO”, aldus Soesjko. „Het wordt tijd voor een andere politieke leiding.”

De grote splijtzwam in Oekraïne is de discussie over neutraliteit. Oranjegezinde politici en analisten bepleiten een snelle toetreding tot NAVO en EU, maar het Russische oosten en zuiden van het land pleiten voor neutraliteit. Moskou is fel tegen NAVO-lidmaatschap van ex-sovjetstaten. De Oekraïense pers speculeert intussen driftig over de vraag of Rusland Oekraïne ook tot een conflict zou kunnen provoceren.