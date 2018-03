Eric Corton presenteert deze week in nrc rocks: The Verve. „Van sommige bandjes vind ik het stom dat ze weer bij elkaar komen, maar van The Verve kan ik het me voorstellen. En dan komen ze met dit waanzinnig goede album Forth”, aldus Corton.

Ook op nrc.tv: nrc kamatube het accidentisme en nrc kookt Bagna Caoda.

nrc.tv is te zien via nrc.tv, nrc.nl en nrcnext.nl