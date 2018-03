Nieuwe Deltawerken

Weinig maakt Nederland zo besluitvaardig als de strijd tegen het water. De Deltacommissie, die gisteren haar rapport presenteerde over de manier waarop Nederland zich de komende eeuw moet beschermen tegen de stijgende zeespiegel en andere gevolgen van de verwachte klimaatverandering, pleit voor een vroege en snelle aanpak. Het probleem is, in de woorden van de commissie, niet acuut maar wel urgent. Het verdient dan ook aanbeveling om tijdig te beginnen met de voorbereidingen, ook al lijkt de tijd dat de problemen zich daadwerkelijk voordoen nog ver weg.

Het rapport bepleit maatregelen, variërend van afsluitbare verbindingen in de riviermonden tot het verhogen van het peil van het IJsselmeer, die tot 2050 jaarlijks tussen 1,2 miljard en 1,6 miljard euro gaan kosten. Wordt de kuststrook met een kilometer uitgebreid, dan komt daar nog 0,3 miljard per jaar bij. Zo moet de veiligheid met een factor tien worden verhoogd, mede doordat de commissie rekening houdt met een grotere stijging van de zeespiegel dan het KNMI. De uitgaven komen bovenop de 1,2 miljard per jaar die nu al wordt besteed. Zo gaat straks ruim een half procent van het bruto binnenlands product naar de strijd tegen het water.

Het plan oogt doorwrocht, maar de opwellende daadkracht mag niet betekenen dat er geen discussie meer over mogelijk is. Het is goed van de Deltacommissie om een veiligheidsmarge aan te houden, maar de gehanteerde vooronderstellingen ogen aan de ruime kant. Wel moet bij aanpassingen goed rekening worden gehouden met het behoud van de samenhang tussen de verschillende voorstellen.

De financiering van de plannen verdient extra aandacht. De Deltacommissie pleit voor een apart Deltafonds, dat voor het grootste deel moet worden gevuld met aardgasbaten en voor de rest met langlopende leningen van bijvoorbeeld pensioenfondsen. Het is een goed idee om de gasbaten te gebruiken voor de duurzame bescherming tegen het wassende water. Een aansprekender voorbeeld van het omzetten van ‘ondergronds’ in ‘bovengronds’ vermogen bestaat nauwelijks. De ervaring met het aardgas tot nu toe is dat de baten ondanks beloften van het tegendeel voor het overgrote deel zijn uitgegeven aan lopende zaken. De instelling van een apart Deltafonds oormerkt een deel van de gasbaten en draagt er zo toe bij dat het gasgeld daadwerkelijk duurzaam wordt geïnvesteerd. Dat zo’n fonds zelf zou moeten lenen is onzinnig: de overheid leent goedkoper en van de pensioenfondsen mag niet worden verwacht dat zij het geld klakkeloos voorschieten. De jaren vijftig zijn ook in dit opzicht voorbij.

Het Deltafonds moet bovendien niet worden afgeschermd van politieke besluitvorming. De overheid hoort geen onherroepelijke rechten te verkrijgen op zo’n geldstroom: de burger moet er via het parlement invloed op kunnen blijven uitoefenen, al is het maar periodiek. De eeuwenlange strijd tegen het water heeft al de schijn van een (Rijkswater-)staat binnen de staat opgeleverd. Dat is meer dan genoeg.