Nadal verslaat Fish met moeite in kwartfinale

Rafael Nadal speelt morgen in de halve finale van de US Open tegen Andy Murray. De Spaanse nummer één van de wereld won vanochtend met moeite van de Amerikaanse publiekslieveling Mardy Fish.

In vier sets was Nadal te sterk: 3-6, 6-1, 6-4 en 6-2. In een bijna vier uur durend gevecht versloeg de Schot Murray het Argentijnse talent Juan Martin del Potro: 7-6, 7-6, 4-6 en 7-5.

In het vrouwentoernooi was Serena Williams gisteren in de zeventiende onderlinge ontmoeting haar zus Venus de baas. De jongste van de zussen nam revanche voor haar verloren Wimbledonfinale via een tweesetter: 7-6 en 7-6. In de halve finale stuit de nummer drie van de wereld op Russin Dinara Safina, die gisteren weinig moeite had met de Italiaanse Flavia Pennetta: 6-2 en 6-3. In de andere halve finale komen Elena Dementieva en Jelena Jankovic morgen tegen elkaar uit.

De kwartfinale tussen Serena en Venus Williams had veel weg van een grandslamfinale. In beide sets kwam Serena op 5-4 achterstand en kreeg ze setpunten tegen. Maar na tweeënhalf uur spelen wist de achtvoudig grandslamwinnares haar eerste matchpoint te benutten. „Over het algemeen kan ik wedstrijden goed uitserveren”, reageerde een teleurgestelde Venus na afloop. „Maar deze keer bleef ik in gebreke.” Serena zei dat ze tegen Venus haar beste wedstrijd van het toernooi had gespeeld. „Het had beide kanten op kunnen gaan, maar op de beslissende momenten was ik net iets beter.”

Nadal kan in New York een zeldzame prestatie leveren. Als hij na Roland Garros en Wimbledon ook de US Open op zijn naam schrijft, is hij de vierde tennisser die drie grandslams op rij wint. Alleen Rod Laver, Pete Sampras en Roger Federer slaagden daar in. Mocht Nadal morgen van Murray winnen, dan komt hij in de finale uit tegen Andy Roddick, Novak Djokovic, Roger Federer of de Luxemburgse qualifier Gilles Muller. Beide kwartfinales – tussen Federer en Muller en tussen Roddick en Djokovic – worden vanavond gespeeld.

De toernooiorganisatie houdt er rekening mee dat de voor zaterdag geplande halve finales bij de mannen, en de eindstrijd bij de vrouwen, moeten worden uitgesteld als gevolg van de tropische storm Hanna. Omdat de banen niet overdekt zijn, kan hevige regenval het schema van de US Open in de war sturen.