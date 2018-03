Minder keus in de autoshowroom

Vergeleken met de Verenigde Staten valt het in Europa misschien nog mee, maar eigenlijk voelt de hele autowereld met de stijgende benzineprijzen in het achterhoofd dat kopers terughoudend zijn in de aanschaf van een nieuwe auto. Vooral in het segment van de luxe terreinwagens of pick-ups wordt de pijn van die kopersstaking gevoeld. In de VS kan de korting op een SUV daardoor zelfs oplopen tot dertig procent.

Dat heeft tot gevolg dat fabrikanten de productie van grote modellen gezien hun buitensporige verbruik en emissie drastisch terugschroeven. Niet alleen bij GM, Ford of Chrysler in Amerika, maar ook bij Land Rover, en Mercedes-Benz, waar in het luxesegment alleen de statige S-klasse het merk nog een beetje op de been houdt door de grote vraag naar deze duurste Mercedes in een land als Rusland.

De hamvraag voor alle fabrikanten luidt als gevolg van de wereldwijde malaise in de autobranche echter: met welke modellen gaan we de toekomst in? Door teruglopende financiële resultaten worden de investeringsbudgetten krapper. Dus moeten er keuzes worden gemaakt en nieuwe modellen worden geschrapt.

Renault heeft om die reden besloten geen opvolger van de Espace op de markt te brengen; bij BMW is de X7 (een nog grotere SUV dan de X5 en X6) uit de productieplannen geschrapt en het plan van Opel om een opvolger voor de Omega te bouwen is eveneens in de prullenbak beland.

„Het is inderdaad een beetje paniek in de autowereld,” bevestigt Paul Nieuwenhuis, directeur van het ‘Centre for Automotive Industry Research’ aan de universiteit van Cardiff in Wales . „Maar de industrie zit op dit moment krap bij kas.”

In de VS is de paniek het grootst omdat daar de markt voor het overgrote deel wordt bepaald door de sterke positie van grote pick-ups en SUV’s. Door de hoge brandstof is de markt van die modellen volledig ingestort. Daar is de roep om een andere modelstrategie het grootst, en ook een acute noodzaak.

„De dubbelrol van de pick-up in Amerika, als bedrijfswagen enerzijds en als gezinsauto anderzijds, is uitgespeeld”, zegt Red Welburn, vicepresident voor design van het noodlijdende General Motors. „Wij voorzien daarom een comeback voor de stationcar, als compacter en zuiniger alternatief voor de pick-up met dubbele cabine.”

In Europa beïnvloedt de benzineprijs eveneens de vraag vanuit de markt. Maar ook de komende wetgeving die de CO2-uitstoot per auto beperkt, speelt een rol. Nieuwenhuis: „Wanneer je dan toch doorgaat met grote auto’s in de markt te zetten gaat het je als autofabrikant veel geld kosten.”

Een besluit om een lopend ontwikkelingsprogramma voor een nieuw automodel te stoppen plaatst autoproducenten voor grote dilemma’s. Moet je de investeringskosten dan maar afschrijven? En verspeel je geen verkoopkansen op langere termijn door op korte termijn wat te besparen?

Een nieuwe auto ontwikkelen is een proces van ongeveer drie jaar en kan tussen de 250 en 500 miljoen euro kosten. Maar dankzij de platformstrategieën van de autobouwers is een deel van die kosten naar andere modellen over te hevelen. Autobouwers maken namelijk gebruik van universele onderstelconcepten waarop verschillende modellen worden gebouwd.

Europese consumenten zijn echter gewend geraakt aan de steeds grotere keuze aan automodellen. PSA Peugeot Citroen wil met nog meer modelvarianten zelfs zijn marktaandeel van zeventig naar 90 procent vergroten. Daarom is het onverstandig om als autoproducent te schrappen in je productieplannen meent een aantal marktanalisten Nu besparen op je investeringen getuigt in hun optiek van een kortetermijnvisie.