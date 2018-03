De Verenigde Staten geven Georgië een miljard dollar voor wederopbouw na de korte oorlog met Rusland vorige maand. Vice-president Cheney, die „in de schaduw van de recente invasie van Rusland” op bezoek is in de Kaukasus, zei gisteren dat hij in Azerbeidzjan meer pijpleidingen wil aanleggen om olie naar het Westen te vervoeren. (BBC)