Mijn zoon heeft de kennis

Isaak Lindenberg moet eerst even zijn laarzen uittrekken, hij komt net uit de bogerd. Zo, nu naar binnen, zijn vrouw zal wel koffie hebben gezet.

François heeft jonge peren ingeplant en nu moeten de takken worden uitgebogen. En dan is het oude baasje weer bezig hè. Niet dat François hem vraagt om dat te doen hoor. Isaak Lindenberg weet zelf wat er gebeuren moet. Zijn kinderen moeten hem wel eens afremmen. Doe nou geen zwaar werk. Ga niet op de fiets. Je weet toch dat je hart maar een bepaalde capaciteit heeft. Maar takken uitbuigen is geen zwaar werk.

Hij was vijftig toen hij hartproblemen kreeg. Zijn broer kreeg ze ook op z’n vijftigste en die was meteen dood. Hun vader was tachtig toen hij dood neerviel, midden op zijn land. Die was altijd mager geweest, maar zijn broer was fors. Zelf was hij ook fors toen hij dat hartinfarct kreeg – 128 kilo. En kijk eens naar François, die is ook niet mager. Het zit in de familie, daar doe je weinig aan. Hij zegt wel eens tegen zijn zoon dat hij zich moet laten onderzoeken. Maar François denkt natuurlijk net als hij. Je weet toch niet waar je laatste paaltje staat. Je kunt ook wel doodvallen terwijl je hier gewoon lekker gezellig op de bank zit.

Laat hij vooropstellen dat hij geen verstand van fruittelen had toen ze begonnen. Maar dat ze het zouden gaan doen, dat was al heel lang bekend.

Isaaks vrouw: „François is doof geboren. Dat hoorden we na tien dagen. Waar het door kwam, weet ik niet, maar de dokters in het ziekenhuis zeiden het.”

Isaak: „Toen zei ik dat we een bestaan voor hem moesten opbouwen. Een bogerd, zeiden we tegen elkaar. Zo is het gegaan. En het is goed uitgepakt. François kan hard werken. Als hij achttien uren in een etmaal moet werken, dan doet hij dat. Zijn vriendin kan ook hard werken. Het staat of valt met de vrouw als je fruitteler of akkerbouwer bent. Als die moet je nu al weer naar dat rotland zegt, ben je nergens.”

Isaaks vrouw: „Ze zijn niet getrouwd hè. Ze wonen samen.”

Isaak: „Doof is François allang niet meer.”

Isaaks vrouw: „We dachten dat we een gehandicapt kind hadden, maar later konden ze hem opereren.

Isaak: „En hij ging praten als brugman. Net als zijn vader.”

Ze plantten alleen appels in 1986, geen peren. Peren dragen pas na vijf, zes jaar vrucht – dat duurde te lang. Appels deden een goede prijs toentertijd. Nu niet meer, nu zijn er jaren dat ze 25 cent per kilo doen, terwijl de kostprijs 35 cent is. Dat doet pijn hoor. Daarom hebben ze nu ook peren. Peren zijn een luxeproduct, en er is minder concurrentie. Al was de prijs van peren het afgelopen jaar ook niks.

Isaaks vrouw: „Isaak heeft meteen tegen François gezegd dat híj degene met de kennis was. Híj moest het doen. Daarna kreeg Isaak zijn hartinfarct. Dus toen is het automatisch zo gegaan dat François de leermeester van zijn vader werd.”

Isaak: „Zo is het.”

Isaaks vrouw: „Goh, zeiden mensen tegen ons. Jullie geven het bedrijf al jong uit handen, waarom doen jullie dat?”

Isaak: „En dan zeiden wij dat het toch goed ging. Hoe vaak zie je niet dat bedrijven kapot gaan omdat de vader te lang zijn stempel blijft drukken.”

Isaaks vrouw: „Of bedrijven waar de vader het zware werk moet doen en de zoon altijd op de trekker zit. Wij zeiden: zo doen we het niet.”

Isaak: „Heel in het begin, toen het bedrijf nog van mij was, overlegden we alles. Daarna was het: François beslist.”

Isaaks vrouw: „Ik zou het alleen wel een rustig gevoel vinden als François zich eens liet controleren voor zijn hart. Maar hij doet het niet hè. Hij is hard voor zichzelf, altijd. Vorig jaar kreeg hij een stapel kisten over zich heen, zat er een scheurtje in een nekwervel. Hij wilde van geen pijnstillers weten. Hij is geen flauwe.”

Isaak: „Net zijn vader. ”

Ze importeerden allebei een vrouw – François een Poolse, hij een Belgische. Daarom heet François François. Naar háár vader. Eert uw vader en uw moeder. Ouderwets, maar wat is er mis met ouderwets? François’ zoon heet Jacob en geen Isaak. In principe maakt het hem niet uit. Al zijn kleinkinderen zijn hem even lief, hoe ze ook heten. Ze worden grotendeels door zijn vrouw opgevoed – eerst vijf hele dagen in de week, nu drie. Maar dat Jacob vernoemd is naar zijn overgrootvader, ja, dat vindt hij toch wel mooi.

Isaaks vrouw: „Ik hoop wel dat François nog met Kasia gaat trouwen.”

Isaak: „Waarom? Dat maakt toch niks uit?”

Isaaks vrouw: „Kasia moet geen heimwee krijgen en terug naar Polen willen. En Jacob gewoon meenemen. Ik weet nog hoe veel heimwee ik de eerste jaren had.”