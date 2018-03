Meldplicht relatie met student

Docenten van de Leidse universiteit die een liefdesrelatie met een student krijgen, moeten dit melden aan hun leidinggevende. De meldplicht is een onderdeel van de ‘gedragscode omgangsvormen docenten en studenten’ die op 1 september van kracht is geworden. In de code staat bijvoorbeeld „dat docenten gepaste afstand houden van studenten en op zakelijke wijze met hen omgaan”, zo zegt een woordvoerder van de universiteit.

Aanleiding voor het instellen van de code is een incident uit 2006, toen een studente van de letterenfaculteit klaagde bij de klachtencommissie over seksueel intimiderend gedrag van een docent. „De klachtencommissie heeft de universiteit daarna verzocht om een gedragscode”, zo zegt de woordvoerder van de universiteit.

De AbvaKabo-fractie in de universiteitsraad vindt de code overbodig en „papieren bureaucratie”, zo zegt Hendrik Kaptein namens de fractie. Hij is hoofddocent rechtsfilosofie. Volgens Kaptein zijn er over het incident in 2006 „nooit ernstige feiten vastgesteld”. Kaptein zegt dat het niet verboden is dat een docent en een student een relatie krijgen, mits de student meerderjarig is. „Het kan aflopen met ‘en zij leefden nog lang en gelukkig’. Het zou onzin zijn te zeggen: dat mag niet.”

Een docent die een relatie krijgt met een student van wie hij tentamens of scripties nakijkt, moet wel meteen de afhankelijkheidsrelatie beëindigen, zegt Kaptein. Scripties en tentamens van de student moeten worden overdragen aan een andere docent. „Maar dat is gezond verstand en bovendien allang wettelijk verankerd.”