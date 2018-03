Medisch topblad: kanker bij hartpil is geen toeval

rotterdam, 4 sept. De redactie van het invloedrijke medische tijdschrift The New England Journal of Medicine houdt de mogelijkheid open dat een populair hartmedicijn de kans vergroot om aan kanker te sterven. Medici concludeerden gisteren juist van niet, in een online artikel in het tijdschrift. De kwestie speelt rond een cholesterolverlagende pil met een statine en met ezetimibe, in Nederland verkocht als Inegy. In juli concludeerde een onderzoek dat Inegy niet beter is dan een neppil om ernstige hartklachten (zoals hartaanvallen) te voorkomen. In die studie stierven wel meer Inegy-slikkers aan kanker. Onderzoekers hebben nu twee andere, lopende studies met Inegy bekeken. Daar waren ook meer kankerdoden, maar dat was statistisch niet hard. Omdat het aantal kankerzieken niet toenam, vinden de onderzoekers het `niet geloofwaardig` dat er iets loos is. De redactie was echter kritisch en stelde in twee commentaren dat de vondst niet als `toeval` kan worden afgedaan. In 2007 slikten bijna 35.000 Nederlanders Inegy.