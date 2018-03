Makaken gooien met stenen

In een Japanse makakengroep van een onderzoeksinstituut in Inuyama is sinds augustus 2003 een unieke traditie van stenen gooien ontstaan. Ze gooien meestal achterwaarts, tot wel 15 meter ver, terwijl ze met drie poten op de grond staan. Zo’n gewoonte is van geen enkele andere onderzochte groep Japanse makaken bekend. Dit blijkt uit een analyse van het gedrag in tien makakengroepen in Japan dat binnenkort wordt gepubliceerd in het Journal of Human Evolution. Werpen is een typisch mensapengedrag dat eigenlijk alleen mensen goed beheersen. Alleen chimpansees en mensen kunnen bovenhands gooien, vooral omdat zij op twee benen kunnen staan. En alleen mensen gooien raak. Het onderzoek van de Japans makaken is van belang voor begrip van de menselijke evolutie omdat de makaken in Inuyama vooral blijken te gooien tijdens emotionele opwinding: als er militaire vliegtuigen laag komen overvliegen, of wanneer in de groep gevochten wordt. Het gooien maakt echter geen deel uit van dat vechten of andere agressieve daden. Er wordt ongericht naar achteren gegooid, als druktemakerij. Vrijwel altijd sprongen ze na de worp op en neer. Dit gedrag komt overeen met theorieën over het ontstaan van het menselijke stenengooien. Het gerichte gooien zou ontstaan uit precies het ‘zinloze’ ongerichte gooien dat nu onder de ogen van biologen opdook in deze Japanse makakengroep. Ruim de helft van de 46 makaken in Inuayama gooit weleens met een steen. De gooiers behoren tot alle groepen. Vóór augustus 2003 gooide alleen een oud mannetje weleens een steen. In 450 uur observeren werd het 83 keer gezien. Maar in de negen andere apengroepen werd in 1.500 keer maar twee keer een worp gezien. Waarschijnlijk kon de gewoonte in Inuyama ontstaan omdat in die groep ook al die andere stenenmanipulaties relatief vaker werden toegepast. De groep heeft ook een relatief ontspannen dominantiecultuur waardoor gewoonten zich makkelijker door de groep verspreiden.