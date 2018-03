Heel ver weg zat ik van mijn idool, op de allerbelabberdste plaatsen, met kaartjes die ik op de dag zelf had gekocht. In de verte zag ik een blond figuurtje heen en weer springen.

Dat moest Madonna zijn. Dat is Madonna, zei ik steeds maar tegen mezelf. Zij is in dezelfde ruimte als ik. Zij zingt nu samen met mij een lied – oké, niet een intens duet waarbij wij elkaar in de ogen kijken, maar toch, zij zingt nu, hier, een lied en ik zing, vanaf mijn plaatsje, elk woord mee.

En toch geloofde ik het niet helemaal. Madonna’s directe aanwezigheid in mijn leven bleek niet te bevatten. Het hielp ook niet dat ze af en toe helemaal van het podium verdween en ons met onze honderdeurokaartjes liet kijken naar een scherm waarop zij zong in een videoclip. Ik ben best modern, maar ik vind het niet leuk om tijdens een concert te kijken naar een videoclip.

Verder was het een mooie, gelikte show. Er was een zigeunerblokje, er was een reliblokje, er was een Al Gore-blokje en er was een ‘McCain is Hitler, Obama is Gandhi’-blokje –, politiek is nooit Madonna’s sterkste punt geweest, maar ze is er nou eenmaal heel druk mee, op haar eigen simpele manier.

En er was een nogal vreemde episode waarin Madonna ineens zingend het schaakspel ging uitleggen. Ook kwam ik erachter dat Madonna’s lievelingswoord, te gebruiken in allerlei liederen, niet ‘sex’ is, maar ‘tiktok’. Als in: het geluid van een tikkende klok. Madonna zingt tiktok over de wereld die vergaat, Madonna zingt tiktok over een liefje op wie ze moet wachten, Madonna zingt tiktok over iemand die bijna gek wordt.

Tiktok geldt overigens niet voor Madonna zelf. Ze mag dan vijftig zijn, maar de tijd heeft geen vat op haar. Ze kan beter touwtjespringen, beter haar benen spreiden, beter haar spieren spannen dan ik ooit heb kunnen doen.

Ze zag er op haar jongst uit als ze gitaar speelde – dat heeft ze een paar jaar geleden geleerd – en dan bijna met haar tong uit haar mond van de concentratie wat akkoordjes aansloeg.

Op die momenten, als ze daar in haar zwarte zwempak, met haar zilveren hoge hoed, haar blonde pruik en haar valse gezang op die gitaar stond te pielen, leek ze niet op Madonna, maar op een tiener die Madonna imiteerde.

Dit vat zij denk ik op als een groot compliment.

Aaf Brandt Corstius

