Luctor et emergo met het aardgas

Kort achter elkaar zijn er twee plannen gelanceerd om de nationale aardgasbonanza beter te benutten. Al vijftig jaar pompt de NAM het aardgas onder de Groningse bodem en de Noordzee op en inmiddels is er 160 miljard euro aan aardgasbaten ontvangen en uitgegeven. Nu over een jaar of twintig de gasvoorraad uitgeput raakt, neemt de bezorgdheid over de besteding van de resterende miljarden toe.

Stop alle inkomsten in een staatsfonds, stelde De Nederlandsche Bank vorige week voor. Voordeel: mits goed belegd levert zo’n fonds tot het einde der tijden een mooi rendement op. Bovendien zijn staatsfondsen hip. De meest uiteenlopende landen – Noorwegen, Brazilië, Rusland, China, Singapore, Saoedi-Arabië, Koeweit – hebben zo’n fonds of zijn van plan er een op te richten voor de inkomsten uit hun (grondstoffen)rijkdom.

Den Haag wees het voorstel van de centrale bank echter hooghartig af. De huidige besteding van de aardgasinkomsten (40 procent in het FES-fonds voor infrastructuur, kenniseconomie en duurzame energie; 60 procent in de schatkist voor aflossing van de staatsschuld) is prima, zeiden bewindslieden van de coalitiepartijen in koor.

Het FES is een sprookjesfonds. Het geld stroomt vanzelf binnen, alsof gratis geld uit de grond wordt gepompt. Maar geld is net zo vluchtig als gas: aflossing van de staatsschuld of uitgaven voor de HSL, de Betuwelijn of windmolens, gaan niet ten koste van de begroting. Er hoeft niet voor te worden bezuinigd op andere uitgaven. Dat maakt het zo’n geliefd speeltje voor hobbyprojecten en dat willen politici graag zou houden.

De politieke klasse reageerde enthousiaster op het voorstel van de Deltacommissie die gisteren een plan op tafel legde om Nederland te behoeden voor een toekomstige watersnoodramp. Stijging van de zeespiegel, dijken, baggeren, zandzakken, schouders er onder. Dát is de symboliek die dit fletse kabinet nodig heeft. De geest van inpoldering van de Zuiderzee en aanleg van de Deltawerken waart door Den Haag. ‘Een volk dat leeft en bouwt aan zijn toekomst’ staat op het monument op de Afsluitdijk. Droge voeten, dat spreekt aan. En geen politicus wil er later van beticht worden níet te hebben opgelet toen het wassende water van de klimaatverandering eraan kwam.

Maar op één punt schoot Den Haag in dezelfde reflex als bij het aardgasfonds van DNB: het voorstel van de Deltacommissie om een Deltafonds op te richten waar het benodigde geld in gereserveerd zou worden. Droge voeten? Ja graag, maar niet ten koste van de financiële speelruimte van de politiek.

Roel Janssen