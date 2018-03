Leden bonden akkoord met cao supers

De leden van FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond hebben ingestemd met de nieuwe cao voor supermarkten. Dat maakten beide bonden gisteren bekend.

Het loon van de ruim 200.000 medewerkers in de branche gaat de komende twee jaar met 6,75 procent omhoog. Jongeren worden in de toekomst betaald naar het aantal dienstjaren. Nu gebeurt dat nog naar leeftijdschaal. Ook krijgen werknemers een mogelijkheid om opgebouwde vrije dagen in overleg met hun werkgever in geld om te zetten.

De lonen gaan per 1 juli 2008 met 3,25 procent omhoog en vanaf 1 juni 2009 met 3,5 procent. De loonstijging ligt dicht tegen de huidige inflatie van 3,2 procent aan. Supermarktmedewerkers lijken er dus in koopkracht iets op vooruit te gaan.

De onderhandelingen tussen bonden en werkgevers verliepen aanvankelijk stroef. De werkgevers wilden de toeslag voor werken tussen acht en negen uur in de avond afschaffen. Voor de vakbonden was dit onbespreekbaar. Zij hechtten een groot belang aan de toeslagen die als beloning dienen voor werk in de late avond. De werkgevers haalden deze eis pas in de laatste onderhandelingen van tafel. De bonden en werkgevers sloten in juli een akkoord, met als voorbehoud goedkeuring door de leden. Die zijn nu ook akkoord.

Onderhandelaarster Nicole Boonstra van FNV Bondgenoten is tevreden: „We hebben een goede loonsverhoging afgesloten. Ook de verbetering van de jeugdlonen is een grote stap. Die liggen in Nederland heel laag in vergelijking met andere Europese landen”, aldus Boonstra. Bij supermarkten is meer dan 60 procent van de werknemers jonger dan 22 jaar. Nu krijgt een 23-jarige zonder relevante werkervaring een veel hoger salaris dan een 18-jarige die dit werk al twee jaar doet door het verschil in leeftijdschaal. Het minimumloon van iemand van achttien ligt veel lager. Door betaling naar jaren werkervaring ontstaat een kleiner verschil.

Dit najaar volgt er nog een overleg tussen bonden en werkgevers. Hierin wordt gesproken onderwerpen voor de lange termijn zoals flexibele werktijden. De vakbonden gaan onder meer het ‘afwerkkwartiertje’ bespreken. Dat is de tijd waarin de winkel wordt afgesloten en werknemers nog dingen moeten opruimen en de kassa tellen.