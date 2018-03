Kwekers hennep grens over

Nederlandse hennepkwekers wijken met hun plantages uit naar België en Duitsland nu in Nederland politie en justitie de hennepteelt intensiever aanpakken. Dat blijkt uit politieonderzoeken in de grensstreek.

Medewerkers van politie en gemeenten in Noord-Limburg zeggen dat het aantal plantages in het agrarisch gebied aan de Duitse kant van de grens bij Venray toeneemt sinds de politie de hennepteelt aan de Nederlandse kant van die grens harder aanpakt.

Ook net over de grens in België blijken Nederlandse kwekers plantages te zijn begonnen. Politiecommissaris Max Daniel, programmamanager ‘Aanpak georganiseerde hennepteelt’, bevestigt „meer signalen te krijgen” over hennepteelt door Nederlandse kwekers over de Duitse én de Belgische grens. In Noord-Limburg is de politie in 2006 de natuurgebieden en maisvelden in het Nederlands deel van het grensgebied bij Venray gaan uitkammen op hennepplanten. Sindsdien is het aantal hennepplanten er sterk gedaald.

Het Openbaar Ministerie kondigde in mei aan harder op te treden tegen hennepteelt, omdat die steeds bedrijfsmatiger georganiseerd zou zijn.