‘Kunstambassadeur’ stuit op grenzen aan vrijheid

In februari van dit jaar verruilde Kees van Twist het Groninger Museum voor de Nederlandse ambassade in de Verenigde Staten. Daar werd hij verantwoordelijk voor het Nederlandse cultuurbeleid in de VS. Nu al gooit hij de handdoek in de ring; deze week kondigde hij aan per 1 februari 2009 terug te keren naar het museum in Groningen.

De reden is een principieel meningsverschil met het ministerie van Buitenlandse Zaken over de verzelfstandiging van het culturele beleid in het buitenland. Van Twist wil een onafhankelijke vertegenwoordiging opzetten, zoals het Franse Maison Descartes en het Duitse Goethe Instituut. De ministeries van Buitenlandse Zaken en OCW zien daar niets in.

Maar Van Twists voortijdige vertrek uit Amerika duidt op een groter probleem, net als de afwijzing van zijn plan door de ministers Verhagen (BZ) en Plasterk (OCW). Het illustreert het eeuwige dilemma van het Nederlandse internationale cultuurbeleid. Dat wordt gevoerd door beroepsdiplomaten die vinden dat de belangrijkste posities naar professionals uit de kunstwereld moeten gaan, terwijl ze tegelijkertijd die professionals niet de vrijheid gunnen.

Van Twist is niet de eerste die bot vangt. De schrijver Frank Ligtvoet probeerde al eerder als cultureel attaché het bureau in New York te verzelfstandigen. Tevergeefs. In de zomer van 2001 schetste hij in het tijdschrift De Gids een onthutsend beeld van de tegenwerking die hij naar eigen zeggen kreeg van diverse ambtenaren. Zijn oordeel was helder: luie onbenullen, die louter geïnteresseerd zijn in hun positie binnen de organisatie.

Ook Kees van Twist liep hier tegenaan, zegt Henk van Os, voormalig directeur van het Rijksmuseum. „De overheid is steeds minder goed in staat grote projecten als de Betuwelijn en de Hogesnelheidslijn te realiseren. Dat geldt ook voor Buitenlandse Zaken. Daar zijn ze niet gericht op het realiseren van grote projecten, maar houden ze zich vooral bezig met elkaars hiërarchische positie.”

Schikken in de ambtelijke mores

Het karakter van Van Twist, aldus Henk van Os, was hierop niet toegerust. Van Twist staat bekend als een museumman met een rebelse inslag en een uitgesproken mening. In 2006 kwam hij in het nieuws toen hij zich in felle bewoordingen tegen de toenmalige staatssecretaris Medy van der Laan en directeur Gitta Luiten van het overheidsfonds de Mondriaanstichting keerde, die hij betichtte van vergaande inmenging en betutteling. Echter, in New York werd hij een hooggeplaatste ambtenaar die zich moest schikken naar de regels en de mores van de buitenlandse diplomatie.

Een ander probleem waarmee het internationale cultuurbeleid kampt, is dat niet alleen professionals uit de kunstwereld culturele posten vervullen. Vaak ook gaat het om diplomaten van het ministerie zelf. Maar dergelijke posten hebben een relatief lage status op het ministerie – veelal opteren de besten onder hen dan ook voor andersoortige functies.

Een ander, derde, probleem is het plan van Kees van Twist zelf. Zo wilde hij dat het op te zetten zelfstandig bureau ook zou gaan bemiddelen voor grote Nederlandse kunstinstellingen in Amerika als het Rijksmuseum, het Nederlands Dans Theater, Het Mauritshuis en de Mondriaanstichting. Maar deze hebben hun eigen contacten in de Verenigde Staten en zijn niet van plan die uit handen te geven – zeker niet als ze, zoals in het plan van Van Twist, mee moeten betalen aan dit zogenoemde Holland House. Een ingewijde zegt: „Die organisaties kunnen dat ook prima zelf. Het is dan ook geen wonder dat zij aan Buitenlandse Zaken en OCW hebben laten weten geen behoefte te hebben aan de verzelfstandiging die Van Twist voorstelt.”

Nederland is overigens een van de weinige West-Europese landen zonder een zelfstandig cultureel huis. Duitsland heeft het Goethe Instituut, Frankrijk heeft het Maison Descartes. Ook de British Council is formeel zelfstandig maar deze wordt niettemin vaak beschouwd als verlengstuk van Buitenlandse Zaken.

Het vertrek van Van Twist uit New York lijkt onomkeerbaar. De regering stuurt binnenkort een brief naar de Tweede Kamer waarin ze ingaat op haar afwijzing van een zelfstandig Holland House.

Van Twist, die de naam heeft confrontaties niet te mijden, benadrukt zonder ruzie het kantoor in New York te verlaten. Hij zegt met plezier terug te keren naar het Groninger Museum. Die terugkeer hoeft overigens niemand te verbazen; voor zijn vertrek naar New York immers, heeft hij een terugkeergarantie afgedwongen.

Bij het Groninger Museum antwoordt de woordvoerder desgevraagd heel blij te zijn dat Van Twist terugkeert. Misschien hadden ze het daar ook al lang zien aankomen. Want in de afgelopen maanden heeft interim directeur Patty Wageman de werkzaamheden van Van Twist overgenomen. Een definitieve vervanger voor Van Twist was er (nog) niet. Dat komt goed uit.