Korteweg vertrekt bij Letterkundig Museum

Den Haag, 4 sept. Anton Korteweg, de directeur van het Letterkundig Museum in Den Haag, legt in januari 2009 zijn functie neer wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Onder Kortewegs leiding groeide het Letterkundig Museum de afgelopen drie decennia uit tot de belangrijkste instelling waar het Nederlands literair erfgoed wordt bewaard en getoond. Door zijn inspanningen wist het museum vele nalatenschappen en archieven van auteurs te verwerven. Hij initieerde begin jaren negentig het Kinderboekenmuseum, een van de eerste musea specifiek voor de jeugd, en in 2004 de unieke Nationale Schrijversportrettengalerij.